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حواط ردا على باسيل: "بالامس بلطجي واليوم طش"
 
 
 
 
 
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١٨ ايلول ٢٠١٨
 
بعدما وصف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في مقابلة تلفزيونية وزير الأشغال يوسف فنيانوس بالـ"طش"، علّق النائب زياد حواط في تغريدة على تويتر، قائلا: "لغة غريبة عجيبة ، بالامس بلطجي واليوم طش، بئس هذا الزمن
المصدر : lbc
 
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