بعدما وصف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في مقابلة تلفزيونية وزير الأشغال يوسف فنيانوس بالـ"طش"، علّق النائب زياد حواط في تغريدة على تويتر، قائلا: "لغة غريبة عجيبة ، بالامس بلطجي واليوم طش، بئس هذا الزمن