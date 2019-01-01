أعلنت بكين اليوم الثلاثاء أنها ستتخذ جملة من "التدابير المضادة"، للرد على واشنطن التي فرضت رسوما جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.



وقالت وزارة التجارة الصينية: "من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي، ليس أمام الصين سوى اتخاذ تدابير جوابية مماثلة".



وأعلنت واشنطن أمس الاثنين، عن فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية تشمل بضائع بقيمة 200 مليار دولار، لكنها استثنت بعض المنتجات الإلكترونية والسلع الاستهلاكية من الرسوم الجديدة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض، إن "الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر وستكون نسبتها 10% من قيمة المادة المستوردة، حتى نهاية العام، ليصار اعتبارا من الأول من يناير 2019 المقبل إلى رفع هذه الرسوم إلى 25%".