الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار قاطيشا: أطالب رئيس الجمهورية بتحرير عهده من سطوة باسيل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه، في حديث الى اذاعة "الشرق" عن موضوع تأليف الحكومة: "لا نزال في مكاننا. في الأساس، منذ التفكير في تأليف الحكومة هناك فريق يريد أن يهيمن ويتسلط ويستأثر بكل شيء، من أجل ذلك يسعى إلى تعقيد تأليف الحكومة على رغم كل التسهيلات التي قدمها الأفرقاء ومنهم "تيار المستقبل" بشخص الرئيس سعد الحريري و"القوات اللبنانية" التي تراجعت عن مطالبتها بنائب رئيس الحكومة وبوزارة سيادية إلى وزارة خدماتية. ولا يزال الفريق الآخر يصر على إلغائنا سياسيا نحن وكل المكونات السيادية في لبنان، ويتحكم بمسارها السياسي ومصيرها، وهذا مستحيل لأن لبنان لا يقوم إلا على التوازن، لذلك من المؤسف القول إن العقد لا تزال في مكانها".



وأكد ان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل "دائما يتحدث شيئا ويفعل شيئا آخر، ويشير إلى أنه حقق إنجازات، وشركة الكهرباء لا تزال على حالها والتقنين مستمر ويتهم الوزارات الأخرى بعدم تحقيق أي إنجاز"



وأضاف: "يريد الوزير باسيل أن يربح العهد وجعله عهدا قويا، والسؤال: كيف سيصبح قويا بالسرقة والنهب والملفات الكثيرة؟ هذا الوزير يجب أن يوضع له حد، يتحكم بتأليف الحكومة وكلما واجه (رئيس الجمهورية العماد ميشال) عون مشكلة يحيلها على باسيل. هذا أمر غير مجد وغير فاعل".



وعن الصيغ المقترحة على "القوات اللبنانية"، كشف أنه "لم يطرح أي شيء من هذا القبيل، هم يطرحون فقط في الإعلام ثم يتنصلون من كل الكلام. كل الأمور تطرح هكذا من دون أي حس بالمسؤولية من اجل معرفة ردة الفعل".



وطالب النائب قاطيشه "فخامة الرئيس بوضع حد للوزير باسيل"، قائلا: "دائما كنا نعتبر أن الرئيس هو صمام الأمان وخصوصا إذا كان متحررا من الهيمنة السورية ومن هيمنة المحور الآخر. يجب أن يكون رئيس الجمهورية متحررا ويحرر عهده من سطوة صهره عليه". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر