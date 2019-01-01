الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الجسر: دفاع المحكمة الدولية سياسي وليس قانونيا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "مسار المحكمة الدولية جيد، خصوصا ان لها نظاما خاصا والمرحلة الاولى التي تتعلق بالادعاء كانت واضحة جدا وبمهنية عالية، والدفاع بطبيعة الحال يريد ان يدحض الادعاء اذا استطاع فعل ذلك"، لافتا الى ان "نظام المحكمة لا يسمح بالادعاء لا على دول ولا على منظمات بل على أفراد".



حول ما اوردته جريدة "المستقبل "اليوم عن ان الدفاع يهرب من قوة الادعاء بمبايعة "حزب الله"، قال الجسر، في حديث الى قناة "المستقبل"، "الأكيد أن الشق الاخير الذي ركز عليه الدفاع من ناحية التحذير هو كلام سياسي وليس قانونيا بعملية دفاع معينة، والسبب أن الادعاء لم يدعي على "حزب الله" ولا على اي دولة وبالتالي لم يأت بأي شيء جديد غير عملية اعلامية سياسية بصريح العبارة".



عن وجود تخبط في عملية رد الدفاع على الادعاء كما اوردته جريدة "المستقبل "من ناحية وصفه لـ"حزب الله" بانه ايقونة المقاومة، أشار الى ان "هذا الكلام سياسي، وما اود قوله انه بطبيعة عمل الدفاع هو يحاول بأي طريقة من الطرق تبرئة موكله او ابعاد الشبهة عنه او الوصول الى مرحلة التشكيك اذا كان لا يستطيع ان يبرئه"، واكد ان "من ينظر الى عملية الادعاء والاثبتات والدقة والادلة التي سيقت عندها يتأكد انه عمل جدي".







حول اطلاق بلدية الغبيري اسم المتهم باغتيال الرئيس الحريري مصطفى بدر الدين على احدى شوارعها، قال: "من المؤسف اننا اليوم نتعرى اخلاقيا ونتعرى من القيم التي نعرفها، وهذه رسالة سلبية لا تخدم المقاومة ولا تخدم الوطن ولا تخدم مصالح السياسة على الاطلاق ولا اعرف تخدم من".



من جهة أخرى، أكد الجسر ان "البلد يمر بوضع صعب جدا ما يعكس وجود أزمة سياسية حقيقية جدا وهي متعددة الاطراف، ومن المؤكد ان كل الناس تستشعر خطرها وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".



وختم بالقول: "لحد الان لا ارى اي شيء جديد يلوح في الافق في ما خص ملف تشكيل الحكومة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر