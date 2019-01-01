لفت عضو كتلة "​ الكتائب اللبنانية ​" النائب ​ الياس حنكش ​ إلى "أننا لم نقدم مشروع قانون بشأن موضوع الاسكان إنما قدمنا ككتلة نيابية اقتراحات حول ازمة الاسكان على وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال ​ علي حسن خليل ​ ومدير عام مؤسسة الاسكان ​ روني لحود ​ حول القروض الاسكانية وزيارة مصرف لبنان كانت واحدة من سلسلة زيارات اجريناها كلجنة نيابية".



وفي حديث إذاعي، أشار حنكش إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم ير اي طريقة لتمويل ازمة القروض الا من خلال زيادة الضرائب على البنزين والـ TVA والنقاش كان صريحا مع الحاكم"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نكمل على هذا النحو لأن هذه المشكلة تكبد للقطاع العقاري خسائر كبيرة ومشكلة اجتماعية كبيرة".



وعن تأليف الحكومة، اعتبر حنكش أنه "طالما أن التناتش والجشع والفجع موجود من المستحيل ان يكون تأليف الحكومة قريب ولو المسؤولين مسوؤلين لكانوا تنازلوا قليلا"، متيائلا: "ما النفع لو أخذنا وزير زيادة والبلد سقط؟"