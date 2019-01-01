الثلثاء في ١٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:12 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حنكش: ما النفع لو أخذوا وزير "بالزايد" والبلد سقط؟
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٨ ايلول ٢٠١٨
 
لفت عضو كتلة "​ الكتائب اللبنانية ​" النائب ​ الياس حنكش ​ إلى "أننا لم نقدم مشروع قانون بشأن موضوع الاسكان إنما قدمنا ككتلة نيابية اقتراحات حول ازمة الاسكان على وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال ​ علي حسن خليل ​ ومدير عام مؤسسة الاسكان ​ روني لحود ​ حول القروض الاسكانية وزيارة مصرف لبنان كانت واحدة من سلسلة زيارات اجريناها كلجنة نيابية".

وفي حديث إذاعي، أشار حنكش إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم ير اي طريقة لتمويل ازمة القروض الا من خلال زيادة الضرائب على البنزين والـ TVA والنقاش كان صريحا مع الحاكم"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نكمل على هذا النحو لأن هذه المشكلة تكبد للقطاع العقاري خسائر كبيرة ومشكلة اجتماعية كبيرة".

وعن تأليف الحكومة، اعتبر حنكش أنه "طالما أن التناتش والجشع والفجع موجود من المستحيل ان يكون تأليف الحكومة قريب ولو المسؤولين مسوؤلين لكانوا تنازلوا قليلا"، متيائلا: "ما النفع لو أخذنا وزير زيادة والبلد سقط؟"
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٨ ايلول ٢٠١٨ - عبدالله: موقف جنبلاط بالتهدئة حضاري »
١٨ ايلول ٢٠١٨ - عقيص: حاكم مصرف لبنان يستبق قرار البرلمان »
١٧ ايلول ٢٠١٨ - الحواط التقى سيمون فرنجية في اطار الاهتمام بمشروع »
١٧ ايلول ٢٠١٨ - الحواط التقى سيمون فرنجية في اطار الاهتمام بمشروع »
١٧ ايلول ٢٠١٨ - الحواط التقى سيمون فرنجية في اطار الاهتمام بمشروع »
١٧ ايلول ٢٠١٨ - ابو الحسن: نأسف للفساد المستشري في شتى المجالات »
١٧ ايلول ٢٠١٨ - السنيورة: الطائف ليس ملكا لطائفة أو مذهب بل لكل »
١٧ ايلول ٢٠١٨ - الكتائب: للاسراع في إقرار اللامركزية »