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الحواط التقى سيمون فرنجية في اطار الاهتمام بمشروع طريق عنايا
 
 
 
 
 
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١٧ ايلول ٢٠١٨
 
التقى النائب زياد الحواط المتعهد سيمون فرنجية في اطار الاهتمام بمشروع طريق عنايا - اللقلوق والعمل من اجل الاسراع في إنجازه، الذي اطلعه على تفاصيل المشروع، ولا سيما الأشغال الجارية لانجاز الوصلة التي ينفذها بين براد التفاح في اهمج واوتيل الشانغريلا في اللقلوق، وابلغه فرنجية ان الأشغال في هذه الوصلة ستنتهي خلال اشهر قليلة.

وسيتابع الحواط مع المتعهدين الآخرين الأعمال المتواصلة انطلاقا من اهمية انجاز ما يمكن من هذه المشاريع قبل فصل الشتاء، بما يعزز الحركة السياحية والزراعية في بلدتي اللقلوق والعاقورة والقرى المجاورة وموسم التزلج في المنطقة.
 
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