الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار ابو الحسن: نأسف للفساد المستشري في شتى المجالات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن "اهتمامنا يتركز على هذا الواقع المأسوي الذي وصل إليه الوطن والمواطن وهذا الترهل الذي ضرب مؤسسات الدولة بنتيجة سوء الإدارة"، وقال "نأسف لهذا الفساد المستشري في شتى المجالات وهذه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتعثرة !".



اضاف: "هذا تاريخنا، ونهجنا، وهذا موقعنا الطبيعي بين الناس وللناس، وهذه مسؤوليتنا في السعي لتغيير واقع الحال، وإن اقتضى الأمر صلابة في الموقف، وصبرا حكيما ريثما تتبدل الأحوال".



كلام ابو الحسن جاء خلال رعايته حفل افتتاح الصرح التعليمي الجديد في المتن الأعلى "مدرسة غرين هيلز"، بحضور رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى مروان صالحة، ووكيل داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام المصري، رئيسة جمعية سيدات الجبل إخلاص المغربي، رؤساء بلديات ومخاتير، وجمع من الفاعليات التربوية والاجتماعية، الطاقم التعليمي والاداري، وحشد من المهتمين وذوي الطلاب المسجلين في المدرسة.



وبارك "ابو الحسن" للقيمين على المدرسة نجاح مبادرتهم، متمنيا لهم مسيرة مثمرة في دروب العلم والمعرفة، ومسارا رائدا في حقل تنشئة الأجيال الطالعة. وحيا أهل العلم والعمل والإرادة والأمل قائلا: "ما أسعد اللحظة التي نشهد فيها ولادة صرح جديد للتربية والتنشئة في منطقتنا، وما أسمى الوقفة بين المبادرين لتعزيز وتطوير العلم والثقافة في بيئتنا، وما أحوجنا إلى توحيد الجهود من أجل النهوض بمجتمعنا، كل من موقعه وضمن اختصاصه، يدا بيد نحو مجتمع صحي متفاعل وفاعل لما فيه خير الإنسان وتقدمه على كافة المستويات".



وأردف: "التحية للقيمين على هذه المدرسة الجديدة من رأس الهرم إداريا إلى القاعدة التعليمية التي نثق بجدارتها وكفاءتها في تنشئة الأجيال الطالعة. ووعدنا بأن نستمر كما عهدتمونا دوما، سندا فعليا لكل مبادرة هادفة عنوانها الإنفتاح والتنوع، وصلة وصل إيجابية بين القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أهمية وانعكاس على المستوى التربوي العام، وعلى تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق ومتطلبات الحياة العصرية وحاجات سوق العمل".



وشدد على أهمية التمسك بالمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، انطلاقا من القناعة الراسخة بحق كل مواطن بالتعليم، والحاجة إلى توحيد الرؤية والمناهج التربوية لبلوغ الهدف الأسمى، ألا وهو التربية الوطنية وتعزيز ثقافة المواطنية، وتخفيض منسوب الأنانية ".



وتابع : "لهذا السبب نتمسك بالتعليم الرسمي ونسعى لتطويره والمحافظة عليه. ولهذا الهدف نطالب ونسعى لإنصاف المتعاقدين والمستعان بهم في قطاع التعليم الرسمي ممن لهم الدور الأساس وعليهم المسؤولية الكبرى في تنشئة الأجيال على تغليب حس المواطنة على كل اعتبار. فما أحوجنا لمواطنية تتغلب على الطائفية المستشرية في النفوس، وما أسوآ الأنانية عندما تتملك حاكما أو مسؤولا، فتصبح الأنا غاية الغايات، وتنتفي عندها كل القيم والأخلاقيات. أما ما نراه من تغلب الأنا الفردية للبعض على المصلحة العليا للوطن والمواطن فلن يزيدنا إلا إصرارا على المضي بنهجنا وسياستنا في الدفاع عن حقوق المواطنين وفي فضح المفسدين والمضللين كائنا من كانوا".



بورسلان

وكان الاحتفال بدأ بالنشيد الوطني، وكلمة تعريف من الناظرة العامة ربى مقصد. ثم

رحبت مديرة المدرسة هند بو رسلان بالحضور باسم الهيئة التعليمية شاكرة رعاية وحضور النائب أبو الحسن ومشيدة بجهوده المثمرة في دعم الاجيال الصاعدة والمعلمين والقطاع التربوي.



واستهلت كلمتها بقول للإمام علي "كل إناء ينضح بما فيه إلا إناء العلم فإنه يتسع".

وعرفت بالمدرسة كصرح نموذجي يواكب أعلى مستويات التعليم الذي تمناه المرحوم المربي شفيق المصري. وشكرت لوزارة التربية دعمها وثقتها بهذا الصرح التعليمي لما يقدمه من تصور بناء للمؤسسة التربوية وخطط طموحة في علم التربية تؤسس لاجيال تنشأ على أساليب التربية العالمية.



بعدها، قطعت مع "ابو الحسن" والفاعليات شريط افتتاح المدرسة وجالوا في أقسامها وكان حفل كوكتيل. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر