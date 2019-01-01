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طارق المرعبي.. لهذه الاسباب يجب تشكيل الحكومة
 
 
 
 
 
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١٧ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي بعد مشاركته في "لجنة المال والموازنة"، أن "المطلوب في هذه المرحلة ان يشدد الجميع على أهمية تشكيل الحكومة لإعادة الثقة ولوضع مؤتمر "سيدر" موضع التنفيذ بكل جوانبه التحفيزية والإصلاحية ومشاريع البنى التحتية، لانعاش الاقتصاد ومعالجة عجز المالية العامة والعمل على ايجاد فرص العم اضافة الى معالجة الأوضاع الاجتماعية".

وقال: "ان كل يوم تتأخر فيه ولادة الحكومة يشكل اضرارا كبيرة على البلد" مشددا على تشكيل الحكومة لإعادة الثقة ولوضع مؤتمر "سيدر" موضع التنفيذ بكل جوانبه التحفيزية والإصلاحية ومشاريع البنى التحتية لانعاش الاقتصاد ومعالجة عجز المالية العامة، وفرص العمل، إضافة الى معالجة المشكلات الاجتماعية الضاغطة".
 
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