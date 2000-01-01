الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار لقاء للتقدمي في ذكرى المواجهة الأولى في بيروت ضد العدو الإسرائيلي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نظمت وكالة داخلية بيروت في الحزب التقدمي الاشتراكي، في الذكرى ال36 للمواجهة البطولية الأولى في بيروت ضد العدو الإسرائيلي وعملائه في 16 أيلول 1982، لقاء سياسيا، في قاعة "نادي الصفا الرياضي" - بيروت، وطى المصيطبة، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ وأعضاء مجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية وأعضاء هيئة وكالة داخلية بيروت ومديري الفروع.



صعب

بداية، ألقى زياد صعب كلمة قال فيها: "من هنا، من وطى المصيطبة، إلى الجامعة العربية، وجامع جمال عبد الناصر، ومقر منظمة التحرير الفلسطينية على كورنيش المزرعة، وطلعة شحادة، وسوق الخضار - نفق سليم سلام حاليا- إلى الويمبي وصيدلية بسترس، والزيدانية وعين المريسة...، وعند كل مفترق من بيروت كانت تسطر أروع ملاحم البطولة. ولم يمض سوى 11 يوما على إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، حتى راح جنود الإحتلال يجوبون شوارع بيروت مرددين عبر مكبرات الصوت "يا أهالي بيروت الكرام، لا تطلقوا النار على جنودنا، نحن راحلون عن مدينتكم"، لتؤكد بيروت مرة أخرى لقب العاصمة الأبهى، والأكثر رسوخا في الوجدان العربي بصفتها عاصمة لا تسكت على ضيم، ولا تستكين لإحتلال".



أضاف: "إذا كان لي شرف الانخراط في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وشرف الإسهام في قيادة بعض وحداتها، غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن السنوات ال36 التي انقضت على تأسيس الجبهة، بما احتوته من تطورات، تشكل مدعاة للاشارة إلى أنني لم انخرط في هذا الغمار انخراطا تقنيا، أو انخراط ضابط خبير، مدرب، يمتثل للأوامر، ويضع التكتيكات الأمثل لتنفيذها، وإنما كان الدافع مسبقا هو الانحياز إلى الحلم ببناء وطن علماني ديموقراطي، يسوده نظام أكثر عدالة وأكثر إنسانية، وهذا الحلم ما زال يلازمني طيلة هذه العقود الغنية بالتجارب والتغيرات، التي شملت بمفاعيلها كل كوكب الأرض".



وسأل: "هل من سبيل لبناء ذاكرة لبنانية تعكس قبول اللبنانيين لبعضهم البعض، وتسهم في بناء وطن يتساوى فيه الجميع أمام القانون وفيه، وتتوافر فيه الحقوق في المسكن والمأكل والعمل وكل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الأخرى؟ هل من سبيل إلى بناء ذاكرة تختزن إنجازات الجميع ومن دون انقطاع أو فجوات، فنعترف مثلا بأن لبنان الذي دحر الإحتلال الإسرائيلي عام 2000 هو ذاته لبنان القبضات المرفوعة بوجه نظام الوصاية السورية عام 2005"؟



وتابع: "في العودة إلى ذكرى تأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، فإن ما يدعو إلى التساؤل بعد انقضاء 36 عاما على تأسيس المقاومة وانقضاء 18 عاما على تحرير الجنوب، فذلك يحتم علينا البحث في ما إذا كنا قد أجدنا العودة إلى الخير العام، وما إذا كان خطر الإحتلال لا يزال ماثلا؟ وللتوضيح إذا كان الإحتلال ينتهك السيادة الوطنية ويعطل الآليات الديمقراطية وينهب خيرات البلد ويعمم القمع والتسلط، فهل يقدم الوضع الراهن ما هو خلاف ذلك، أم أن السائد هو غياب الرؤية الموحدة للخير العام، وهذا الغياب يشكل بدوره مدخلا دائما للتدخلات الخارجية، وسببا للتوترات الداخلية والتنابذ وزرع الأحقاد، وعامل تهديد للسلم الأهلي، وبؤرة توالد للأزمات الإقتصادية والإجتماعية...إلخ".



وختم: "كل ذلك يطرح علينا تحدي التأسيس لمقاومة كل ما يهدد الخير العام، ونقول عبثا يبني البناؤون، ومن العبث الإنخراط في المحاور، وعبثا تغطية الممارسات بالشعارات الفاسدة البراقة، وعبثا تغليب المصالح والمحاصصات على حساب مصالح الشعب والخير العام. وبعد، رب سائل ماذا عن العدوان الخارجي؟ وهنا، أود الإشارة إلى أن صحيحا أن رد العدوان مسألة تكفلها كل الشرعات والمواثيق، ولكن ألا يحق لنا التساؤل في المقابل: متى يرفع العلم اللبناني وحده، ولمرة واحدة ونهائية، فوق البيوت المزهوة المنتصرة، بدلا من أن يرفع مرات ومرات فوق ركام البيوت المدمرة المحروقة؟".



قباني

بدوره، قال النائب السابق محمد قباني: "نحن اليوم هنا في احتفال لإحياء الذكرى ال36 للمواجهة البطولية التي قام بها أبناء بيروت، وعلى رأسهم الحزب التقدمي الإشتراكي ضد العدو الصهيوني في 16-9-1982، قبل 36 سنة تماما".



وأشار إلى أن "هذه المواجهة هي صفحة"، وقال: "هنا، لا أستطيع أن أذكر تفاصيل، كما ذكر الزميل زياد صعب، لكن، سأتكلم حول كمال جنبلاط المناضل وبيروت المناضلة، هذه المعركة كانت صفحة من العلاقة بين قائد عملاق مناضل ومدينة صامدة مناضلة: كمال جنبلاط وبيروت. وفي هذه المعركة هنا، قبل 36 سنة لم يكن كمال جنبلاط قد رحل إلا جسديا، لكنه كان مع المقاتلين في كل معركة، يحمل البندقية معهم ويقاتل معهم ويساندهم، كل يد تحمل وحملت بندقية لتلك المواجهة البطولية كان كمال جنبلاط معها يساعدها ويدفعها ويلهمها على الاقتتال والتحرير".



أضاف: "العلاقة بين المناضل كمال جنبلاط والصامدة المناضلة بيروت، عشتها معه وبالنسبة إلي هي الزمن الجميل، كان العمل السياسي عطاء وتضحية، فيما هو اليوم أخذ ومصالح على حساب الشعب".



وتابع: "أنجبت بيروت 3 عمالقة: جمال عبد الناصر، ثم كمال جنبلاط، فرفيق الحريري، عمالقة كبار أمضوا سنوات حياتهم القصار في العطاء حتى الشهادة، جمال عبد الناصر عاش 52 عاما، كمال جنبلاط 60 عاما، ورفيق الحريري 61 عاما. لقد بدأ إعجابي بكمال جنبلاط كمعظم البيارتة في ثورة 58، ثم ان النائب الراحل فريد جبران، وهو مرشح كمال جنبلاط الدائم في الدائرة الثانية، كان يكفي ان يذكر على لوحات الإعلانات الكلمات التالية فريد جبران مرشح كمال جنبلاط، وكانت هذه الكلمات تكفي ليصبح نائبا دائما عن بيروت في دائرتها الثانية".



وأردف: "إن لقائي الأول مع المعلم الشهيد كان عام 1961 في المختارة، وأذكر أنني ذهبت مع وفد قيادي من حركة القوميين العرب - كنت طبعا أصغرهم سنا - والتقينا القائد العملاق في غرفة نومه في الطابق العلوي من قصر المختارة، وكان الحديث يومها ينصب ويتركز على الدكتور جورج حبش، الذي كان يومها سجينا في سجون الانفصال في دمشق، وعما يجب أن يتم العمل من أجل مساعدة او إخراج جورج حبش من سجن الإنفصال الى الرحاب العربي".



ولفت إلى أن "جورج حبش عندما خرج من السجون اجتاز به رفيق الحريري الحدود السورية - اللبنانية حاملا إياه على كتفيه في الجبال، وسلمه الى المناضل الراحل منير منيمنة"، وقال: "ثم توطدت علاقتي بكمال جنبلاط منذ نهاية الستينات حتى استشهاده عام 1977. وإني أعتز بأنني كنت صلة الوصل بين المناضل العملاق كمال جنبلاط والمفتي العملاق حسن خالد، وكنت ثالثهما في كل اجتماعاتهما على الإطلاق، وما زلت أذكر أنني رافقته في سيارته المرسيدس الخضراء الى عائشة بكار، وحاول الناس هناك، أهل بيروت، ومعظمهم كانوا من السنة، أن يرفعوا سيارته لكن هذا المشهد ما زال حافرا في نفسي، يظهر محبة أهل بيروت لكمال جنبلاط المناضل وكمال جنبلاط رفيق عبد الناصر. إنها محطات أود ذكرها عن حياة كمال جنبلاط وتؤكد أن استشهاده كان دفاعا عن عروبة لبنان وفلسطين. طبعا، كنت شابا صغيرا، وكان كمال جنبلاط على تواصل مع السياسيين الشباب ويأخذ برأيهم".



ناصر

من جهته، قال أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر: "يتأكد سنة بعد سنة، أن لقاء من هذا النوع هو حاجة ملحة، ويتأكد عاما بعد عام أن الكلام عن الحقائق التاريخية هو أمر ملح. عناوين متوجة بعنوان أساسي، وهو: الحقائق المرتبطة بجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية على مستوى سياسي في مرحلة انطلاقتها، والحقيقة المرة التي تلت تلك المرحلة".



أضاف: "من خلال هذا اللقاء في ذكرى عملية أساسية تمت في وطى المصيطبة وذكرى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، التحية الأولى للمعلم الشهيد كمال جنبلاط وللرئيس وليد جنبلاط، اللذين أطلقت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية من منزلهما في المصيطبة في بيروت، بيروت جمال عبد الناصر وكمال جنبلاط، بيروت رفيق الحريري".



وتابع: "التحية موصولة لأمين عام الحزب الشيوعي الأسبق الشهيد جورج حاوي وأمين عام منظمة العمل الشيوعي محسن ابراهيم، ولكل شهداء جبهة المقاومة اللبنانية الوطنية، للجرحى والأسرى كل التحية، والتحية موصولة لكل فصائل المقاومة التي رافقت تلك المرحلة، فصائل يسارية أو حتى فصائل اسلامية، هذه الحقائق يجب ان تبقى ساطعة دائما".



وأشار إلى أن "الحقيقة الأولى هي مكان إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، أي منزل المعلم الشهيد كمال جنبلاط والرئيس وليد جنبلاط آنذاك، هذا المنزل الذي شكل النمط الإجتماعي السياسي للقوى الوطنية اللبنانية ولشخصيات مستقلة آمنت بلبنان الموحد ولبنان خارج القيد الطائفي ولبنان المستقل والمتطور والمتقدم، وآمنت بلبنان الحقيقي وبالمواطن اللبناني الحقيقي، لأننا عندما نتحدث عن جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وإطلاقها لا يمكن أن نفصل بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان. وللأسف، ربما في مراحل كثيرة وقعنا في هذا الخلل. ولذلك، ما زلنا نعاني من مشاكل عدة".



وقال: "الحقيقة الثانية هي الحقيقة السياسية التي عبر عنها بيان جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية آنذاك، الذي أطلقة جورج حاوي آنذاك ومحسن ابراهيم، هذه الحقيقة هي الإرادة والقرار السياسيان في مواجهة العدو الإسرائيلي، والدعوة إلى حمل السلاح، ودعوة كل اللبنانيين من دون استثناء، هذا كان أهم ما تضمنه البيان، لأنه لم يتوجه إلى فئة من الناس ولا إلى قوى سياسية، بل دعا كل اللبنانيين إلى حمل السلاح لمواجهة العدو الإسرائيلي، وهذا يعبر عن إيمان تلك القوى السياسية بعروبة لبنان ومواجهة العدو الإسرائيلي مهما كلف ذلك من تضحيات".



أضاف: "أما الحقيقة الثالثة فهي أن هذه الدعوة حملها شباب لبنان وشاباته بانتماءاتهم المختلفة إلى الأحزاب والقوى السياسية على اختلافها وتنوعها، هؤلاء الشباب منهم من استشهد، ومنهم من ضحى وأسر، ومنهم من جرح سواء أكان ينتمي إلى حزبنا في العديد من المعارك التي ذكرها الرفيق جميل في بيروت وغيرها أيضا. هؤلاء الشباب دفعوا ثمنا كبيرا، وقدموا تضحيات كبيرة في تلك المواجهة، وكانوا في طلائع الشعب اللبناني في تقديم هذه التضحيات، وكانت لهم من شرائح المجتمع اللبناني المواكبة الشعبية والسياسية".



وختم: "أخيرا، يبقى عهد جبهة المقاومة الوطنية والنضال الحقيقي في سبيل قضية محقة عهدا راسخا في الضمير والوجدان". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر