تعليقا على التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، والذي نفى فيه الموافقة على اطلاق اسم المتهم الرئيسي باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مصطفى بدر الدين على احد

الشوارع، غرد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض قائلا: "أحسنتَ فعلًا وقرارًا معالي الوزير نهاد المشنوق بالقرار الشجاع الذي إتخذتموه حيث وبحسب ما علمنا أنكم ستقومون بتوجيه إنذار لبلدية الغبيري بإلزامها إزالة اللافتة التي تحمل اسم مصطفي بدر الدين وهذه خطوة نسجلّها لكم ليس لسبب الا احتراما وإجلالًا لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري".