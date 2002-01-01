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الخميس في ٢٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
المركزي الاوروبي يطرح اوراق نقدية جديدة
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١٧ ايلول ٢٠١٨
أعلن البنك المركزي الاوروبي انه سيبدأ تداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في 28 ايار 2019، في سياق استكمال سلسلة الاوراق النقدية الجديدة منذ 2013 بهدف جعلها اقل عرضة للتزوير.
وتم عرض الاوراق النقدية الجديدة اليوم في فرانكفورت والتي ستحل محل اخرى يتم تداولها منذ بدء تداول هذه العملة في 2002.
وتشكل الاوراق من فئة مئة يورو حاليا 23 في المئة من اجمالي الاوراق النقدية التي يتم تداولها. اما ورقة ال 200 يورو فتمثل 4 في المئة من الاوراق النقدية المتداولة في دول منطقة اليورو ال 19.
يذكر ان البنك المركزي الاوروبي كان قرر في 2016 وقف اصدار الاوراق النقدية من فئة 500 يورو بحلول نهاية 2018، وللاشتباه في ان ذلك يساعد تلاعب المهربين والمزورين.
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