قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية يوم الاثنين إن البنك المركزي اليمني قد يرفع أسعار الفائدة في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار لسعر صرف الريال.



وذكرت الوكالة أن البنك المركزي سيعلن عن ”إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة... في الساعات القادمة'، مشيرا إلى قرار تتخذه الحكومة المعترف بها دوليا.



فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ بداية الحرب الأهلية في 2015 بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمتمركزة في الجنوب وتدعمها السعودية وبين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على الشمال بما فيه العاصمة صنعاء.