A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل وزير المالية علي حسن خليل المدير العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في صندوق النقد الدولي IFC التابع للبنك الدولي إيمانويل نيرينكينديEmanuel Nyirinkindi، وجرى عرض لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقد شدد الوزير على أهمية الشراكة بين القطاعين لا سيما لما له من أهمية في خفض التكاليف على الموازنة العامة في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية خصوصاً الطاقة والنقل وشدد خليل على ضرورة أن تكون الإجراءات المعتمدة سريعة بالشكل الكافي لكي تستفيد منها الدولة اللبنانية بأسرع وقت في مجال تنفيذ المشاريع، وبما يحقق الشروط التي وضعتها Cedre لجهة تمويل هذه المشاريع بواسطة القطاع الخاص.



وقد أكد نيرينكيندي على تفهمه لعمل صندوق النقد الدولي IFC في لبنان وعلى نظرته الشاملة لموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاريع بالسرعة المطلوبة.



كما استقبل الوزير خليل وفداً من صندوق التعاضد للمخاتير برئاسة رئيس مجلس الإدارة ابرهيم حنا و مدير عام الصندوق جلال كبريت بحث معه في موضوع المساهمة المالية لصندوق المختارين والطابع المالي الخاص بهم. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر