الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد كنعان بعد لجنة المال: تراجع في الايرادات بسبب جمود قروض الاسكان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "لاول مرة يتم احترام وتنفيذ المادة ٥ من قانون الموازنة بأن تأتي وزارة المال الى المجلس قبل انتهاء السنة المالية لتقديم تقرير فصلي عن تتفيذ الموازنة"، مشيرا الى ان اكثر من ٣٠ نائبا شاركوا في الجلسة.



وأكد كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة التي عقدت في مكتبة المجلس بسبب الحضور الكثيف للنواب ان جلسة اليوم مع وزير المال لن تكون الوحيدة من نوعها لمتابعة نقاط عدة جرت اثارتها، معتبرا انه "اذا تمكنا من اعادة هيكلة الانفاق يمكن ان نغيّر كثيراً في النتائج المرتقبة حتى نهاية السنة المالية".



وكشف كنعان ان ايرادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في السنوات الماضية في بعض القطاعات بل اقل وذلك وبسبب انحصار الاستثمار والتوظيف، قائلا: "سندعو وزارات عدة الى جلسات للجنة بسبب عدم التزامها بوقف التوظيف".



واكد انه لن يقبل في موازنة العام ٢٠١٩ بسلفات على مشاريع نفذت ولم تحترم فيها اصول التلزيم والتنفيذ، لافتا الى ان لجنة المال وضعت يدها على ملف الموازنات للتأكد من الالتزام بما جرى التصويت عليه.



قال كنعان: "هناك تراجع في الايرادات بسبب جمود قروض الاسكان ويفترض بالحكومة ان تقرر السياسة الاسكانية".



واعلن كنعان ان وزير المال اكد ان لا موازنات من دون قطع الحساب الذي قال ان التقرير في شأنه بات جاهزا، آملا تسريع عملية ولادة الحكومة في ضوء الملفات المالية والاصلاحية.



أكد كنعان ان الوضع النقدي مستقر بحسب التقارير الدولية، لافتا الى ان "هذا الاستقرار مشروط بمتابعة الاصلاحات وادارة المال العام بما يتناسب مع موازناتنا والتزاماتنا"، قائلا: "لن نوافق في لجنة المال على اي امر لا يتضمن الالتزام بما تقرر من اصلاحات".



ومن جهة أخرى، اعلن كنعان ان العمل قائم على حل بالتنسيق بين مختلف الكتل على حل لمسألة حقوق الاساتذة لا يكون على حساب الاقساط والاهالي. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر