A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل الرئيس تمام سلام، يوم الاثنين، القائم باعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري وتم عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.



وقال الرئيس سلام بعد اللقاء: 'سعدت اليوم باستقبال الصديق العزيز سعادة قائم باعمال سفارة المملكة العربية السعودية الاستاذ وليد البخاري في منزله، وكانت مناسبة تداولنا فيها بكثير من الامور وخصوصا على خلفية ما تحرص عليه المملكة العربية السعودية دائما من رعاية واحتضان هموم لبنان. وهموم لبنان كثيرة في هذه الايام وبالتالي الاهتمام اكتر”.



واضاف: 'ما استطيع ان اقوله هو ونحن مقبلون على ذكرى العيد الوطني للمملكة والذي اعتبرة عيدا لكل اللبنانيين واؤكد ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لم ولن يقصر يوما الا في تامين كل ما يحتاجه لبنان في كل المجالات وعلى كل المستويات لدعم مسيرة هذا الوطن العزيز على المملكة العربية السعودية، وعلى امتنا العربية جمعاء”.



وتابع: 'التداول والحديث مع الاستاذ وليد كان وافرا وشاملا وهو النشيط على متابعة الامور والتواصل مع الجميع لما فيه مصلحة العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية ولبنان”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر