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الخميس في ٢٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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الدولار يحافظ على مكاسبه
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١٧ ايلول ٢٠١٨
حافظ الدولار على مكاسبه الاثنين مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المرجح أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار اليوم، وفقا لما ذكره مسؤول بارز.
ومن المرجح أن تكون الرسوم بنسبة 10% أي أقل من الرسوم التي كانت تدرس الإدارة فرضها والبالغة 25%.
قادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5% يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 آب. وجرى تداول مؤشر العملة الأميركية عند هذا المستوى تقريبا اليوم.
وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.
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