الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الطبش: كل تأخير في التشكيل يزعزع ثقة المجتمع الدولي بلبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش أن من الضروري تشكيل الحكومة لان الوضع الاقتصادي اليوم على المحك، وقالت في حديث لتلفزيون المستقبل "نحن اليوم على أبواب مدارس وصرخة الاهالي عالية، بالمختصر الوضع الاجتماعي صعب وغير مريح عند الناس".



وأضافت "ندعو كل القوى السياسية، كما دعاهم الرئيس سعد الحريري، الى التواضع في المطالب لاننا امام وضع حساس ودقيق"



وأوضحت أن "موضوع تشكيل الحكومة ما زال في الاحجام، والعقدة الوحيدة الموجودة هي عقدة التيار الوطني الحر- القوات اللبنانية، ولم نشهد تطورا في الايام الاخيرة، الا ان المشاورات مستمرة بين الرؤساء".



وأكدت أن "من الضروري الوصول الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف لتنال الحكومة الثقة". وشددت على أن "الرئيس الحريري يصرّ على معيار واحد وهو تشكيل حكومة وفاق وطني".



وقالت الطبش إن "صلاحيات رئيس الحكومة خط احمر ولن نسمح لاحد التكلم بها واي تعدٍّ او خرق للصلاحيات."



وأضافت "لا يوجد أي تأثير خارجي سواء اوروبي او عربي على تشكيل الحكومة في لبنان، ودائما يكون التدخل للمساعدة وللنهوض بالبلد وللتذكير ان المجتمع الدولي والعربي بانتظاركم للبدء بالحركة الاقتصادية."



وتابعت "كل تأخير في تشكيل الحكومة يزعزع ثقة المجتمع الدولي بلبنان".



وعن بدء جلسات المرافعات الختامية من الدفاع عن المتهمين في المحكمة الدولية



وأشارت الطبش إلى أننا "نطالب بالعدالة في قضية اغتيال شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ويجب ان تُحترم ولا تؤثر على اي وضع داخلي، مهما كان القرار الصادر عن المحكمة نحن نحترمه" وقالت "لن نتراجع او نتازل عن اي حق، ونطالب بالعدالة وسنبقى نطالب بها"



وعن موضوع التشريع قالت الطبش "نحن متعطشون للتشريع اذ ان القوانين اللبنانية بحاجة، منذ عشرين عاماً الى نفضة". كما توجد مشاريع قوانين وضعت في "الجوارير" يجب تعديلها" .



ورأت أن "الحركة في مجلس النواب جيدة، وتجتمع اللجان المشتركة كل اسبوع" لافتة إلى أن "الورشة التشريعية تسير بشكل سريع جدا وجدّي وتوجد مشاركة كبيرة للنواب الى جانب دراسة قانونية واقتصادية لكل مشروع يُقدم، وبالتالي لدينا امل بتحقيق الكثير خلال الدورة النيابية المقبلة" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر