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زهرا: تأخر التشكيل نتيجة إرادة البعض بالإحتكار والهيمنة
 
 
 
 
 
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١٧ ايلول ٢٠١٨
 
إعتبر النائب السابق أنطوان زهرا أن إرادة البعض بالاحتكار والهيمنة هي السبب في تأخير تشكيل الحكومة.

وفي حديث الى 'صوت لبنان – الضبية”، اقترح زهرا عوضًا من استحداث وزراء دولة لتمثيل القوى السياسية كمخرج للخلاف الى فصل بعض الوزارات التي تعنى بقطاعات حيوية على سبيل المثال فصل وزارة الخارجية عن المغتربين والانتشار والداخلية والبلديات.

واعلن زهرا ان مطالب 'القوات اللبنانية” في عهدة الرئيس المكلف سعد الحريري ويتشاور بها مع رئيس الجمهورية، مشيرًا الى أن الأفكار التي يتم تداولها في الاعلام غالباً ما يصبح صعب تحقيقها.
وعن العلاقة بين 'القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، أكد التمسك بعدم العودة الى الانقسامات السابقة مع احترام حق الاختلاف السياسي ونحن متمسكون بعدم إفشال عهد الرئيس ميشال عون وانجاحه لكن إما إن يكون الوزير جبران باسيل أميناً لما اعطى له من وزنات أو يفرط بها
 
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