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أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا
 
 
 
 
 
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١٧ ايلول ٢٠١٨
 
تميل أسعار النفط إلى الانخفاض الاثنين في آسيا بسبب إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة مئتي مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يخفف اقتراب موعد دخول العقوبات الأميركية على القطاع النفطي الإيراني من تراجع أسعار الذهب الأسود، لأن هذه الاجراءات يمكن أن تحد من العرض.
 
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