A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ”اللواء” رداً على سؤال حول ما إذا كان الحزب يتجه إلى معارضة العهد بشكل دائم: لم نبدأ بعد المعارضة، ليس هناك قرار سياسي بالمعارضة المنظمة، لكننا نواجه وحيدين سياسة الهيمنة والإلغاء التي تمارس من قبل العهد، لذلك نحن لا زلنا في موقع المواجهة للدفاع عن النفس.



وعما إذا كان ممكناً الذهاب الى تسوية سياسية مع العهد؟ قال: ما هو عنوان التسوية السياسية؟ نحن بالاساس نكرر اننا من دعاة التفاهم والتعاون والشراكة، لكن عندما نجد سياسة عبثية تريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء بالمعنى السياسي الى ما قبل اتفاق الطائف، وبالمعنى الذي يخصنا كحزب، سياسة تظن انها قادرة على تحجيمنا وعلى تحقيق مكاسب سياسية بوجهنا، هذا الأمر هو مغامرة سياسية كبيرة غير محسوبة النتائج من قبل اصحابها، لذلك حذر رئيس الحزب 'من اللعب بالنار”؟



واضاف: واضح جداً أن هذا الفريق السياسي مصمم على الاتجاه الذي يسير فيه ولا يعي خطورة الأمر، لذلك نقول بعيدا من الشتائم والسجالات إن هذا العهد وتياره يحاولان الهيمنة على الحياة السياسية في البلد، وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل ومستحيل ان يتحقق، وهم واهمون، ورئيس التيار(الوزير باسيل) يقول في كندا الشيء وضده حول التمثيل الحكومي، فقبل الظهر بالديمقراطية التوافقية وبعد الظهر يقول بالديموقراطية العددية فكيف ذلك، هذه المعايير لا تركب؟ المصدر : اللواء لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر