A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ستريدا جعجع البيان الاتي:



" بعد الزيارات التي قامت بها النائب ستريدا جعجع منذ اسبوعين والتي شملت 55 منزلا من مختلف عائلات بشري: الشدياق، رحمه، سكر، جعجع، طوق، كيروز والفخري، للإطمئنان على أوضاعهم الحياتية والصحية، والاستماع الى مطالبهم وحاجاتهم ومشاكلهم. عقدت النائب ستريدا جعجع اجتماعا، في معراب، في حضور: أمينة صندوق مؤسسة "جبل الأرز" د. ليلى جعجع، المختار فادي الشدياق، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف الفخري، مسؤول مكتب النواب في بشري حنا رفول رحمه، الصحافي طوني سكر، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعار، وجرى خلاله تقييم هذه الزيارات، كما استعرض المجتمعون مطالب الذين التقتهم النائب جعجع وتمت دراستها بالتفصيل.



وفي ختام اللقاء، أعطت النائب جعجع توجيهاتها للبدء بتلبية ومتابعة هذه المطالب مع اصحابها، خصوصا ان هذه الزيارات ستتوسع لتشمل كل قرى وبلدات منطقة بشري بعدما كانت النائب جعجع قد أنشأت لجنة مصغرة مهمتها إجراء مسح شامل للعائلات التي تعاني من أوضاع معيشية وصحية صعبة ليصار الى العمل على مساعدتها". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر