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الاثنين في ١٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:24 ص
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الزغبي: لحكومة طوارىء حيادية او اعتماد معيار التصويت الشعبي
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١٧ ايلول ٢٠١٨
دعا عضو قيادة "قوى 14 آذار" الياس الزغبي إلى "اعتماد أحد معيارين لتشكيل الحكومة: إما "حكومة طوارىء حيادية" وفقا لمطالبة البطريرك الراعي، وإما معيار التصويت الشعبي وليس عدد نواب التكتلات".
وقال في تصريح :"الواضح أن الفريق الطامع باحتكار السلطة يرفض الاقتراحين معا لأنهما ينسفان مقولة الثلث المعطل ويحدان من نفخ الأحجام السياسية".
وأضاف: "إن معيار التصويت الشعبي يحدد الأحجام الحقيقية في كل الطوائف، بما في ذلك أصوات الممتنعين، وكذلك الذين حرمهم الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي من الفوز برغم نيلهم تأييدا شعبيا وازنا ".
المصدر :
وطنية
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