الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار البعريني بإختتام مهرجان فنيدق القموعة الرياضي: يدنا ممدودة لكل عمل يرفع من شأن المنطقة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إختتم مساء اليوم في سهلة القموعة- فنيدق، مهرجان "فنيدق- القموعة الرياضي"، الذي نظمه نادي "رياضيو عكار"، باحتفال حاشد حضره النائب وليد البعريني، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا، رئيس بلدية فنيدق أحمد عبدو البعريني، منسق "تيار العزم" هيثم عز الدين، ممثل منسق عام عكار في "تيار المستقبل" خالد طه وليد المصطفى، ممثل المفتي زيد زكريا الشيخ وليد إسماعيل، ممثل رئيس "الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي" جان موسى المختار علي الكك، طوني عاصي عن "التيار الوطني الحر"، رئيس رابطة مخاتير جرد القيطع علي طالب، مسؤول مصلحة الرياضة في "تيار المستقبل" عكار حسين مرعي وفاعليات.



عائشة



والقى رئيس نادي "رياضيو عكار" عمر عائشة كلمة أكد فيها "الحرص على استمرار الرياضة في عكار بعدما بدأنا من خلال ماراتون عكار الرياضي"، شاكرا "من ساهم ونظم وتعب في هذا المهرجان".



أحمد البعريني



واعتبر رئيس بلدية فنيدق احمد عبدو البعريني أن "الرياضة فيها التربية السليمة للأبناء، والرياضة تجمع بعيدا عن الخلافات السياسية والدينية". ودعا الشباب والشابات إلى "تنمية قدراتهم الرياضية"، مؤكدا أن "المجلس البلدي سيبقى داعما للرياضة والرياضيين".



زكريا



أما زكريا فقال: "إنه يوم رياضي مميز وختام لجهود قام بها نادي رياضيو عكار، وهؤلاء الشباب الذين رأيناهم هم أمل المستقبل".



ووعد بأن يتم "التحضير العام المقبل بالتعاون مع بلدية فنيدق لمهرجان سياحي ضخم في القموعة". وطالب ب"الإهتمام بهذه المناطق وإدراجها ضمن المناطق السياحية".



البعريني



من جهته قال النائب البعريني: "عندما يعمل كل منا ضمن اختصاصه نكون قد وضعنا الأمور في نصابها، وإن يدنا ممدودة لكل عمل يرفع من شأن المنطقة، ومن هنا من القموعة نقول انه لا يجوز بعد اليوم السكوت عن حقوقنا المتوجبة على الدولة وفي مقدمها فتح مطار القليعات".



أضاف: "أمام الدولة فرصة لتكون مسؤولة عن أبنائها في عكار الذين يعتبرون الدولة مظلتهم ولا يريدون التخلي عنها، لكن لا يجوز أن تبقى المشاريع تعطى لمناطق دون أخرى، ونعول على دولة الرئيس سعد الحريري الذي يؤكد مرارا وتكرارا محبته لعكار".



وختم آملا "أن تتشكل الحكومة ويكون فيها حصة لعكار، ونحن طبعا سنكون ممثلين أولا بالرئيس سعد الحريري".



وتخلل الحفل عروضات فنية ورياضية من وحي المناسبة، وتوزيع كؤوس وميداليات ودروع تكريمية. أما المباراة النهائية في كرة القدم فكانت بين فريقي "الحماس" و"المحبة- القرنة"، وفاز فيها فريق "الحماس" بنتيجة 3-1، كما أجريت المباريات الختامية لبطولتي الداما والفروسية. المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر