A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أحيا مركز سيدني في "القوات اللبنانية" برئاسة جهاد داغر، قداسا لراحة أنفس شهداء "المقاومة اللبنانية" في دير مار شربل.



ترأس القداس، الذي افتتح بعرض فيديو من وحي المناسبة وبدخول "كشافة الحرية" بالأعلام والأكاليل والشموع والبخور، راعي الابرشية المارونية المطران أنطوان شربل طربيه يعاونه رئيس دير مار شربل الدكتور لويس الفرخ ورهبان الدير، بمشاركة قنصل لبنان العام شربل معكرون، نائب رئيس مقاطعة استراليا في "القوات" لوي فارس، ممثلين عن "حزب الوطنيين الاحرار"، "حزب الكتائب"، "حركة الاستقلال"، "تيار المستقبل"، "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "التيار الوطني الحر"، "اليسار الديمقراطي"، الجامعة الثقافية وفاعليات.



كما شارك في الذكرى عدد كبير من عائلات الشهداء المقيمين في سيدني، ورؤساء جمعيات ومؤسسات وحشد من كوادر وأعضاء "القوات" ومناصرون وأبناء الجالية.



وألقى طربيه عظة قال فيها: "ما من حب أعظم من أن يبذل الانسان حياته بالاستشهاد، وحسب قول القديس بولس ان المحبة دين على كل مسيحي، وأن هؤلاء الشهداء الذين نقدم لهم البخور والصلاة أعطوا أرواحهم بكل سخاء وسددوا عنا دين محبة الوطن. ان الكنيسة تشجع على التضحية على مثال يسوع المسيح، والتعزية الوحيدة هي الايمان والأمل بقيام جمهورية قوية".



وفي نهاية القداس، وزع تذكار لأهالي الشهداء هو عبارة عن مجسم أرزة باسم كل شهيد. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر