رأى الوزير والنائب السابق طلال المرعبي خلال استقبالاته في دارته في عيون الغزلان العكارية، أن "الرئيس سعد الحريري يتابع دون ملل أو كلل تذليل عقبات تشكيل الحكومة، ولكن للاسف لا تزال المواقف والشروط في مكانها دون تراجع". وقال: "أضرار التأخير في التشكيل كبيرة جدا على لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية والاستحقاقات الضاغطة".



ونوه بموقف الحريري من المحكمة الدولية، وقال: "المحكمة الدولية تسير لإحقاق الحق وتبيان حقوق الشهداء الذين سقطوا من أجل لبنان".



ولفت إلى أن "الثقة تهتز أكثر وأكثر بين المواطنين والدولة والمشاكل متراكمة والفساد مستشر والمواطن يئن تحت وطأة الضغوط المعيشية والحياتية".



واستنكر "التعرض لدولة الكويت الشقيق، فأميرها وحكومتها وشعبها تربطهم أوثق العلاقات مع لبنان ونحن ندين أي مواقف وكلام غير مسؤول بحقهم".



وكان المرعبي اتصل بالسفير الكويتي عبدالعال القناعي مستنكرا ومتضامنا، كما هنأ السفير السعودي وليد البخاري بتعيينه سفيرا في لبنان، منوها بدوره وحيويته وعلاقاته الممتازة مع الجميع وبدور المملكة.