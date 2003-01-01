الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار حبشي: لا للمخدرات في البقاع الشمالي وكل لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نظم اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر، بالتعاون مع بلديات ونوادي المنطقة، وبالشراكة مع تجمع "أم النور" وجمعية "بيروت ماراتون"، سباق "ميني ماراتون منطقة دير الأحمر 2018"، تحت شعار: "نركض للحياة... لا للمخدرات"، في ساحة التعاونية الزراعية في دير الاحمر، في حضور النائب أنطوان حبشي، راعي أبرشية بعلبك - دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري، رئيس مركز الأمن العام في دير الأحمر الرائد فرنسوا جعجع، رئيس ومؤسس تجمع أم النور المطران غي بولس نجيم، رؤساء بلديات المنطقة، رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل، وجمعيات أهلية وفنانين وإعلاميين وحشد من المهتمين.

وشدد نجيم في كلمته على أن "أهم ما يمكن القيام به في خدمة مجتمعنا هو تضافر جهودنا في خدمة أبنائه وبناته، والتضافر في سبيل الآخر هو القيمة الأساس التي تبنى عليه المجتمعات". مضيفا: "ما أجمل أن نلتقي اليوم، بلديات وجمعيات أهلية لنتطلع في الاتجاه نفسه لمكافحة آفة المخدرات التي عجزت الدول عن مكافحتها ومكافحة ترويجها".

بدوره هنأ المطران رحمة المنظمين على هذا النشاط قائلا: "بلا رياضة يفقد الجسم حيويته، فكيف اذا كانت هذه الرياضة وهذا الماراتون في سبيل مكافحة آفة المخدرات".

وتوجه النائب حبشي إلى الحضور قائلا: "لا تخافوا مما يأتي إلى المجتمع من خارجه لأن وحدة المجتمع تلفظه، أما أي آفة تخرج من داخل المجتمع وتنخر به فإنها حتما تؤدي إلى انهياره وتفتته، والمخدرات آفة كبيرة تهدد مجتمعنا وشبيبتنا ومدارسنا وجامعاتنا"، مضيفا: "نقول اليوم لا للمخدرات في البقاع الشمالي وفي بعلبك - الهرمل وكل لبنان".

واعتبر حبشي أن هذه الخطوة الرياضية ضد المخدرات "ترافقها على المستوى التشريعي، مواكبة مشروع القانون الذي تقدمنا به لانتاج القنب لغايات طبية، لنحمي المزارع ونردع المجرم الحقيقي الذي هو التاجر ومن يغطيه".

من جانبها، حيت الخليل الحضور قائلة: "اليوم، جمعت دير الأحمر كل لبنان، وهذا ما نسميه السياحة الرياضية". وتابعت: "أرى السلام والمحبة في وجوهكم، وأحيي تجمع أم النور الشريك منذ 2003 معنا، لنركض دوما لمكافحة آفة المخدرات ولأجل الحياة".

وقد شارك في السباق نحو 400 عداءة وعداء من كل الأعمار، انطلقوا في مسارين:

- 9 كلم ما فوق 18 عاما (من بشوات مرورا بصفرا والمشيرفة ودير الاحمر وصولا الى نقطة النهاية في ساحة التعاونية الزراعية).

- 5 كلم ما دون 18 عاما (من بيت مطر مرورا ببتدعي ودير الاحمر وصولا الى ساحة التعاونية الزراعية).

ووزعت في ختام الاحتفال الميداليات والكؤوس والجوائز على الفائزين، وجرى تبادل شهادات تقدير للمساهمين في الماراتون والنوادي الرياضية.

كما أقيم على هامش الماراتون معرض منتوجات بلدية، شاركت فيه جمعيات من المنطقة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر