الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار أبو الحسن: فليلعب رئيس الجمهورية دور الحكم… وللشتامين: إقرأوا التاريخ وأدب الحياة! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لفت عضو 'اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن إلى أن العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون لم تُكسر، وكنّا دائماً دعاة وصل وحوار، ولم نبدأ بعد بالمواجهة حتى الآن وما زلنا نراهن على حكمة رئيس الجمهورية”.



أبو الحسن، وفي حديث لمحطة 'nbn” مع الإعلامية سوسن صفا، في برنامج 'السياسة اليوم”، قال: 'يجب اعتماد معيار واضح يستند إلى نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة لكن القصة هي أبعد من ذلك فهناك محاولة للعودة إلى ما قبل الطائف وهذا أمر لن نسمح به”.



وأشار أبو الحسن إلى أن 'الكرة الآن في ملعب التيار الوطني الحر ورئيس الجمهوية المؤتمن على البلاد، الذي عليه أن يبادر ويلاقي رئيس الحكومة والمطلوب التواضع قليلاً”.



وقال: 'نحن مصرون على المشاركة في الحكومة بشكل يليق ويراعي التمثيل الحقيقي لحجمنا ولدورنا وتاريخنا وأن يكون تمثيلنا مراع للتوازنات في البلد، لان هناك محاولة قضم للسلطة في لبنان وإقصاء للآخرين ، ونحن نصر على المشاركة إنطلاقاً من حقنا ومن واجبنا كي نضع حداً لسياسة إغراق البلد بالمشاكل، بدءاً من ملف الكهرباء”، وأشار 'إلى الفشل بإدارة هذا الملف ومحاولة الهيمنة على مؤسسة كهرباء لبنان وعدم تطبيق خطة الكهرباء التي صدرت في العام ٢٠١٠ والتي أقرها مجلس النواب بقانون ١٨١ عام ٢٠١١ وأبرز نقاط هذه الخطة تعيين مجلس الإدارة والهيئة الناظمة، لكن يبدو ان الإستئثار موجود في كل وزارة وإدارة يتولونها والفشل مستمر”.



وأوضح أبو الحسن أن 'المشكلة في البلد أكبر من موضوع حصص وزارية المشكلة تكمن في كيفية إدارة الامور في الدولة، والعقلية المتحكمة، ومحاولة الاستئثار في البلد، مجدداً دعوة رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن يلعب دور الحكم لا الفريق، ويضع حداً لطروحات وطموحات البعض”.



وأشار أبو الحسن الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لم يكن يوماً اقصائياً في تاريخ البلد، وقبل الانتخابات توجهنا الى كل الافرقاء ومنهم التيار الحر وطرحنا معهم منطق الشراكة والتحالف وعندما لم نوفق كانت لائحة المصالحة من 12 عضو وليس 13 ذلك من أجل المحافظة على الخصوصية و المصالحة والعيش الواحد، لكن تفاجئنا منهم انهم يعيدون نبش القبور، وعبارات تكسير الرؤوس، وحصل حادث مؤسف في الشويفات ولم يعالج حتى الآن بالشكل الصحيح ويجب أن يسلم الجاني. ويجب الركون للأجهزة الأمنية والقضائية”.



وحذر من التطاول على أقدس المقدسات ألا وهم الشهداء، وسأل أهكذا نحفظ المصالحة والوحدة الوطنية؟



وأشار أن البعض يقف في الظلمة بين الشمعة والحائط ، الحقيقة الثابتة اننا في الظلمة وامام حائط، والوهم هو أنه يرى البعض خياله ويظن نفسه مارداً.



وختم قائلاً: 'نتحدث بالسياسة فيردون بالشتائم .. فلهؤلاء الشتامين نرسل كتابيْن، كتاب تاريخ ليتعظوا من تاريخ لبنان جيداً وكتاب أدب الحياة للمعلم كمال جنبلاط علّهم يتعلمون أدب الكلام وأدب السياسة”! لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر