أكّد النائب السابق انطوان زهرا أنّ العقدة في تشكيل الحكومة ليست لدى رئيس الجمهوريّة إنما الحلّ عنده، مشيرًا الى أن العقدة عند من يحاولون التحكم في عملية تشكيل الحكومة وفي أحجام الآخرين وتمثيلهم، وان لا يبادر رئيس الجمهوريّة، بعدما طلبنا منه المبادرة، إلى إفهام هؤلاء بأنّ مصلحة البلد والناس ومصلحة تشكيل الحكومة تقتضي ان يتواضعوا قليلًا.



وأضاف زهرا في حديث الى إذاعة 'لبنان الحر”: 'اظنّ أن هذا مربط الفرس في عملية تشكيل الحكومة، ان يبادر الرئيس عون إلى إقناع من يدّعون تمثيلَه وهم قريبون منه أنّ العرقلة ليست في مصلحتهم وليست في مصلحة لبنان”.



وتابع زهرا: 'الحلّ يكون وراءنا، واليوم وغدًا قبل بعد غد، إذا تحلَّوا بهذا التّواضع وبالتّعاطي الواقعيّ مع الأمور وما افرزته الإنتخابات وحقيقة أنه لا يمكن تشكيلُ حكومةِ غلبة لأنّ البعض يبشّرنا بأنّ من ليسوا في خطّه سيُهزمون.”



وختم زهرا: 'لا أعلم إذا كنّا نخوض حربًا فيها منتصر ومهزوم