A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال افتتحت الدائرة السابعة في تيار المستقبل منسقية جبل لبنان الجنوبي - دائرة برجا دورة تدريبية لمرشحي وظيفة رقيب متمرن ودركي متمرن في قوى الامن الداخلي في معهد برجا الفني- زاروت، في حضور منسق الدائرة محمد كايد الحاج ومدير معهد برجا الفني حامد الجوزو واعضاء مجلس الدائرة والمشاركين في الدوره.



رحب الحاج بالشباب والصبايا المشاركين وحثهم على الالتزام بالحضور والانضباط خلال الدوره التي تشمل جميع المواد المطلوبة للامتحان للاستفاده وبالتالي الحصول على نتائج مشرفه في الامتحانات التي تجريها مديرية قوى الامن الداخلي".



واشار الى ان "إقامة هذه الدوره هو تنفيذاً للعهد الذي قطعه تيار المستقبل على نفسه بالبقاء الى جانب اهله وناسه في كافة المناطق اللبنانية". وتابع هذا ليس جديداً على تيار قضيته الاساسيه التعليم ومساعدة الناس".



وختم منسق الدائرة السابعة في" تيار المستقبل" محمد كايد الحاج بالشكر الى مدير معهد برجا الفني الحاج حامد الجوزو الذي قدم كل التسهيلات المطلوبه لنجاح هذه الدورة ومن خلاله الى سماحة مفتي جبل لبنان الشيخ محمد على الجوزو الذي كان صاحب فكرة انشاء هذا الصرح المميز ولروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان صاحب الفضل في تشييد معهد برجا الفني. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر