الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المنلا: نتمنى ألا يعطّل عمل المؤسسات من كان يطالب بعودتها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال توجه مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون النازحين نديم المنلا بنداء الى جميع القيادات السياسية "لتقول إن المصلحة الحزبية أو الشخصية لا تمثل اي شيء أمام حماية لبنان"، مؤكدا أننا "اليوم امام واقع صعب سياسي واجتماعي واقتصادي".



وقال المنلا، في حيث لإذاعة "الشرق": "الواقع الاقتصادي الاجتماعي هو اهم من اي حزب أو فرد وأهم من اي تشكيلة، وأضم صوتي الى صوت الرئيس سعد الحريري لاقول ان المرحلة اليوم تتطلب حكومة وفاق وطني وتوافق".



وعن السجال العالي النبرة بين مختلف الفرقاء السياسيين، أكد انه "على القوى السياسيية مجتمعة ان تعي مسؤولياتها بالكامل تجاه الوطن"، سائلا "لو ان حزب ما استلم الحكم فكيف باستطاعته ان يدير دفة الحكم ويحكم؟ وكيف باستطاعته ان يحل مشاكل الناس؟ وكيف تدار الامور بالخلاف؟".



أضاف: "على السياسيين ان يعوا ان الشعب يبكي والناس موجوعة وتعاني والمشاكل الاقتصادية الاجتماعية تتفاقم، ووزير المال وحاكم مصرف لبنان وكل القيادات الاقتصادية والاجتماعية تصرخ وتعلن بصراحة بانه ليس باستطاعتنا ان نكمل بهذه الطريقة".



وردا على سؤال، اوضح المنلا أنها "ليست المرة الأولى التي يفصل فبها الرئيس سعد الحريري بين الخاص والعام، وهو اعلن أنه يريد العدالة ولا يريد الثأر وكرئيس حكومة لبنان لن يتخذ اي خطوة الا لمصلحة لبنان".



وتابع: "هذا الامر كان موضع ترحيب عند جميع القوى السياسية واثبت انه يقوم بدوره كرجل دولة، واتمنى على جميع الاطراف السياسية ان يبادلوه هذا الامر لان الكيدية والصراعات لن تصل الى اي مكان وسيدفع البلد والشعب اللبناني الثمن .



وأكد ان "المطلوب اليوم من جميع القوي السياسية ان تكون شريكة في حماية الوطن، واليوم نحن بمرحلة جديدة وهذا العهد عمره سنتين ولبنان يمر بصعوبات كثيرة وهذا الامر لا يحل الا بتضافر جميع القوى السياسية"، متمنيا ان "لا يعطّل اليوم عمل المؤسسات من كان يطالب بعودتها".



وتابع: "عمل المؤسسات عاد الى طبيعته وعلينا المباشرة بتنفيذ مؤتمر "سيدر" الذي كان طرح ورؤية لحل المشاكل الاقتصادية للخروج من الازمة التي نعيشها".



وعما إذا كان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو موضوع شخصي، أجاب: "لا بالطبع ليس الموضوع شخصي، الامر الشخصي هو ما يتعلق بالعائلة، والجيع يقول انه اغتيال سياسي والمحكمة الدولية تأسست على هذا الاساس وبالتالي الهدف الاساسي من المحكمة هو انهاء الاغتيال السياسي في لبنان".



المنلا شدد على انه "ليس من حل الا بوفاق وطني وبالتالي كل الافرقاء السياسيين سيستفيقون على الواقع السياسي الاجتماعي والاقتصادي والجميع سينضم أليه، إذ لم يضع أحد أي بديل على الطاولة للخروج من الازمات التي يعيشها لبنان"، وقال: "من هنا فان اي طرف يطرح اشكاليات تعيدنا الى فترة يحب على جميع اللبنانيين ان ينسوها انا اعتقد عندها ان هذا الطرف او الشخص هو خائن لبلده".



الى ذلك، أوضح المنلا ان "اللبنانيين اليوم وصلوا الى حالة من النضوج بالتعاطي مع المحكمة الدولية عكسه الرئيس الحريري بكلامه على باب المحكمة، واذا كانت المحكمة وصدور الحكم سيساعد لبنان للخروج من تاريخ صعب جدا هو الاغتيال السياسي واذا استطعنا ان نضع حد لهذا الامر تكون المحكمة الدولية والحكم الذي سيصدر عنها ساهم بارساء قواعد جديدة للحياة السياسية اللبنانية".



وردا على ما اوردته بعض الصحف وبعض الابواق من حديث عن المحكمة ومن يدير الاحكام والتلميح الى أنهم يخونون المحكمة، أجاب: "الرد اتى على لسان الرئيس الحريري وهو قال بوضوح ان عمل هذه المحكمة هي بحرفية عالية والجميع يشهد من اهل الاختصاص ان المحكمة اتسمت بحرفية عالية جدا".



ولمن يقول إن المحكمة كلّفت الكثير ردّ: "الا يستحق هذا الامر نجاحنا في انهاء الاغتيال السياسي في لبنان؟ وهل حياة السياسيين الذين اغتيلوا في المرحلة السابقة ليس لها ثمن؟ لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر