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جنبلاط يدين الإساءة للكويت وأميرها: مواقف بعض الصبية لا تعكر العلاقات التاريخية!
 
 
 
 
 
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١٦ ايلول ٢٠١٨
 
أدلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالتصريح التالي:

أدين الكلام غير المسؤول الذي صدر بحق دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صديق لبنان الكبير الذي وقف طوال عقود إلى جانبه ودعمه في الأوقات الصعبة كما في أوقات السلم.

إن مواقف بعض الصبية من علوج الإعلام التي صدرت عبر إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية لا تعكس بطبيعة الحال الموقف الوطني اللبناني الجامع الذي يكن كل التقدير للأمير ودوره العربي الجامع في ذروة الإنقسامات والنزاعات.

إن العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت على المستويين الرسمي والشعبي لن تتأثر بسياسة الأحقاد والكراهية التي يعبّر عنها صغار النفوس من رموز إعلام الممانعة الذين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأخلاق والمهنية والوطنية.

إنني، إذ أجدد شجبي لهذا الكلام التحريضي الرخيص، أعبر عن تقديري العميق لسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح متمنياً له دوام الصحة والعمل في سبيل تعزيز الصداقة اللبنانية- الكويتية المشتركة
 
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