الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار عشاء لصيادلة "المستقبل" في الشمال دعماً للمرشح بشار بيك A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال برعاية الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري، أقام فرع الصيادلة في قطاع المهن الحرة في الشمال، حفل عشاء في مطعم الشاطر حسن، دعماً لمرشح "تيار المستقبل" لموقع نقيب الصيادلة بشار بيك .

وحضر حفل العشاء النواب سمير الجسر، وطارق المرعبي ووليد البعريني، والنائبان السابقان احمد فتفت وقاسم عبد العزيز، والنقيب ربيع حسونة ممثلاً أحمد الحريري، ونقيب صيادلة لبنان جورج صيلي، ونقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة، وأمين سر هيئة الاشراف والرقابة في "تيار المستقبل" محمد المراد، وعدد من أعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي، وممثلو الاحزاب وعدد كبير من الصيادلة.

بعد النشيد الوطني اللبناني وتعريف بالمرشح، تحدث عضو مجلس نقابة الصيادلة خالد الزين، فقال "اننا اليوم نواجه تحديات كبرى ومشكلات عدة تهدد مستقبل مهنتنا، لكن مرشحنا بشار بيك سيسعى مع مجلس النقابة القادم الى حل تلك المشكلات والتحديات".

ولفت الى ان "الصيادلة في الشمال وخارجه بذلوا جهداً كبير لتحفيز الصيادلة لتطبيق المادة 80 من قانون المهنة"، موضحا ان "الصيدلي ليس بائع دواء انما هو استشاري وله دور اساسي في الرعاية الصحية للمريض".

وامل في المشاركة الكثيفة في الانتخابات القادمة في أواخر تشرين الثاني المقبل، وقال ان هذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا.



بشار بيك

بدوره، قال المرشح لمركز نقيب الصيادلة في لبنان بشار بيك: "نحن نريد ان نصل بمهنتنا الى بر الامان، وهي التي تعاني واصبحت مهددة لاسيما ان مستقبل المهنة قد اصبح على المحك".



وعدّد الاسباب التي أدّت الى انحدار المهنة "لاسيما السبب الخارجي المتعلق بالانخفاض الكبير في أسعار الدواء، وأثره على الصيادلة ومداخيلهم، أما السبب الداخلي، فهو اصرار بعض الصيادلة على سياسة المضاربات وعدم الالتزام بالسعر الموحد الرسمي وكذلك عدم الالتزام بالمادة 80، ما اثر على صورة الصيدلي في المجتمع".



ودعا الى احترام القانون وعدم مخالفته، وإشاعة ثقافة الاحترام المتبادلة بين الصيادلة، معتبرا ان "مهنة الصيادلة تحتاج الى دم جديد وتقديم رؤية جديدة معها".



وقدم بيك برنامجه الانتخابي "من أجل مهنة أفضل"، كما عرض برنامجه المؤلف من 15 بنداً، والذي من شأنها أن يعزز أمن الصيدلي الشخصي والمهني، ويحفظ سلامة المواطن وحق الدولة.

صيلي

من جهته، قال النقيب جورج صيلي: "نحن ذاهبون الى مرحلة مستقبلية دقيقة جداً، وكأنما أصبح لدينا محوران في مهنة الصيدلة، الاول هو محور قديم مستغل، ومحور جديد بدأنا به مع النقيب ربيع حسونة، المحور الجديد شعاره نقيب لمرة واحدة، هذا المحور الجديد يعطي من قلبه لكل الصيادلة ومن دون اية خلفية، وهذا ما يجب ان يحصل في نقابتنا ويدافع ويحصل على كل الحقوق، كما في المادتين 80 و750".



أضاف: "اما المحور الثاني فهو مستغل وقديم ويريد ان يضع يده على رقبة النقابة والصيادلة، ويقول أنا اريد ابقى 25 سنة ولا احد يحق له الكلام ولا ماذا يعمل، وهذا المحور ممنوع ان يعود الى نقابة الصيادلة".

وأوضح أنه "إذا جاء شخص تقيبا للصيادلة لأكثر من مرة يكون وبالوثائق قد خالف المادة 12 لنقابة الصيادلة، والمادة 32، والمادة 80 ايضاً، والمادة 78 ايضاً من دون اخذ موافقة الجمعية العمومية، ومن هنا نحن لا نريد ان تكون هناك نقابة تخالف القوانين ويتم السكوت عنها، نحن نريد نقابة ان تدافع كما فعلنا نحن او يتم السكوت عنها. "



الحجار

بدوره، تناول منسق عام قطاع المهن الحرة طارق الحجار البعد في ترشيح بشار بيك، وقال انه يمثل داخل "تيار المستقبل" تكريس مبدأ الكفاءة فوق كل اعتبار، بعيداً عن المناطقية والطائفية، وبعيداً عن اي مشروع خاص، وبهذا الترشيح فان مؤسسة "تيار المستقبل" تكون قد حفظت حق كل من ناضل فيها وحفظت حقه.



أضاف: "أما الشق الثاني فهو المتعلق بمعركة قطاع المهن الحرة، الذي يعتبر القطاع النخبوي في لبنان، وقطاع المتعلمين ومن يركضون لتحصيل لقمة عيشهم، فشعارنا دائما سيكون خدمة الصيادلة، وستكون النقابة اولاً فوق كل اعتبار، وبالتالي فان الدكتور بشار سيكون بخدمة الجميع، وقطاع المهن الحرة يخوض اكثر من معركة ونحن مدعوون للتظافر في كل المعارك".



حسونة

وفي الختام، تحدث النقيب حسونة، فأشاد بمواكبة الوزيرين الجسر وفتفت منذ عشرين سنة لانطلاقة قطاع الصيادلة في "تيار المستقبل"، وقال: "إننا اليوم نتكلم بنفس الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرئيس سعد الحريري، اللذين لا يروق لهما الكلام الطائفي والمذهبي والمناطقي، بل التفرقة لديهم بين الناس هي فقط في العمل والكفاءة، وهذا يعني ان تيار المستقبل أبوابه مفتوحة لكل شخص يريد أن يعبر عن طاقاته".



وأكد "أن "تيار المستقبل" وقطاع الصيادلة فيه كان لهما الاثر الكبير في نقابة الصيادلة"، موضحا انه "لم يكن عمل المستقبل في النقابة فئوياً وحزبياً، لأن قيادتنا حثتنا على العمل المؤسساتي، لذلك هذه هي مسؤوليتنا فرداً فرداً لنعمل كفريق واحد، لنستطيع اكمال المسيرة مع بشار بيك".



وشدد على أن "وفاءنا لهذا التيار نابع من إيمان رسخه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويعمل على تطبيقه سعد الحريري، ولا يمكن أن نغير من نظرتنا لهذا التيار اذا لم نوفق في الانتخابات النيابية او النقابية او غيرها، لان انتماءنا الى هذا التيار يعني انتماءنا الى لبنان، ونحن نرى لبنان وصورته من خلال سعد الحريري، ولذلك نحن نكمل المسيرة تحت أي ظرف، ومهما ازدادت علينا العواصف يترسخ ايماننا اكثر بهذا التيار مع سعد الحريري".



ولفت إلى انه "أمام ما يحكي في الموضوع السياسي، فانه امام هذه التضحيات الجمة، هناك مسلمات لا يمكننا الخروج منها، لان رفيق الحريري استشهد من اجلها، ومن اجلها يضحي سعد الحريري، الا وهي اتفاق الطائف، وحمايته واجب علينا".



وتابع: "ثاني هذه المسلمات هي العيش المشترك والحرص على السلم الاهلي، وهذا الامر هو مسلمات سعد الحريري"، خصوصاً ان كل لبنان محروم ويعاني، لذلك موضوع تشكيل الحكومة يجب أن يكون سريعاً، ولكن الرئيس سعد الحريري لن يشكل الا حكومة وحدة وظنية، وبالشراكة مع كل الافرقاء السياسيين، وسوف يشكلها ان شاء الله".



وتوجه حسونة الى "المزايدين" بالقول: "نحن لا نزال ضمن الوقت المسموح، والمطلوب من كل الافرقاء ان يقدموا من اجل الوطن، والتقديم لاجل الوطن لا يعني الخسارة أو الانهزام، فكلنا معنيون بتشكيل الحكومة، لنكمل المسيرة التي بدأت مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذه المسيرة التي يؤمن بها الحريري لانها صمام امان للبنان".



كما تطرق حسونة إلى موضوع المحكمة الدولية، فشدد على انها "تجسد مسيرة ضحينا لاجلها، وهي كما قال الرئيس الحريري ليست للثأر، بل فقط للعدالة التي نحتاجها لحماية لبنان".



وإذ شدد على سياسة النأي بالنفس،أكد أنه "لا يمكن للبنان أن ينجو اذا اتخذ محوراً ضد محور، لذلك سلامة البلد هي باتباع هذه السياسة".



وختم بالقول: بشار بك سوف يعمل من أجل مهنة الصيدلة، وهو سيجد تعاونا من كل المؤسسات". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر