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محفوض: تعرض الاعلاميبن من فئة مخبر سوري للدول الشقيقة مؤشر على مآزقهم
 
 
 
 
 
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١٥ ايلول ٢٠١٨
 
رأى رئيس حركة التغيير ايلي محفوض أنه "بخصوص الإعلام الأصفر والإعلاميين من فئة مخبر سوري كلما تعرضوا للدول الصديقة يكون المؤشر على مآزقهم وانزلاقاتهم وإنني أنصح الجميع بعدم إعارة هؤلاء أي اهتمام حتى لا يشعروا بنشوة موقعية ما يفتقدونها فلا تعطوهم إياها مجانا ولا اعتقد ان الكويت أو السعودية بحاجة لهذا الكمّ من الإطراء".

وأكد أن "صداقات لبنان مع بعض الدول مثل الكويت والسعودية لا يحددها ولا يحدّ من ترسخها كلام من بعض الطارئين أو الذين يتقاضون أجورا على تشغيل ألسنتهم وأغلب الظن ان هذه الدول الصديقة لن تتأثّر بفقاعات صابون فويل لأمة يتمنطق على شاشاتها فتية الاستخبارات السورية لذا تجاهلوهم حتى تحجمونهم".
 
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