اعتبر "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان وزعته مفوضية الاعلام في الحزب، ان "التطاول على دولة الكويت الشقيقة وأميرها صديق لبنان الشيخ صباح الأحمد الصباح هو موقف مستهجن، فسياسة التطاول على أصدقاء لبنان ليست بجديدة، وهي سياسة مبرمجة منذ سنوات تهدف إلى تشويه سمعتها، وضرب علاقتها بلبنان".



وإذ شجب "هذا الإسلوب الرخيص المتبع من بعض رموز صحافة الممانعة الصفراء والاعلام المأجور"، استذكر "مؤازرة دولة الكويت الدائمة للبنان ووقوف أميرها إلى جانبه في احلك الظروف وأصعب المراحل، ودعمها السياسي والمعنوي والمادي على مر السنين، فضلا عن استضافتها آلاف العائلات اللبنانية وتوفيرها فرص العمل لهم، في وقت عز عليهم العيش الكريم في بلدهم".



وإذ طالب "علوج الصحافة بالتوقف عن أسلوبهم الرخيص والهدام"، أكد انه "يحفظ للكويت الشقيق شعبا وحكومة وأميرا، علاقاتها التاريخية مع لبنان وشعبه والتي لن تتأثر من قبل بعض الأبواق الصغيرة التي قلما تمتعت بمصداقية أو مهنية".