A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال سنكمل مع وليد بك هذا المشوار، لأن علاقتنا تاريخية، أكانت مع الوالد الشهيد، أو معي أو مع تيمور، عبارة قالها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من اقليم الخروب، خلال مأدبة عشاء اقامها المدير العام لشركة 'خطيب وعلمي” سمير الخطيب في دارته في مزبود على شرف سفير دولة الإمارات المتحدة في لبنان حمد الشامسي، وذلك في حضور الرئيس فؤاد السنيورة وعدد من الوزراء وسفيري السعودية ومصر وليد بخاري ونزيه النجاري وحشد من الشخصيات.



الرئيس الحريري أكد انه حين يكون في الاقليم يشعر وكأنه في بيته لان هذه المنطقة وفية للرئيس الشهيد رفيق الحريري وتيار المستقبل.



الرئيس المكلف شكر الخطيب على العشاء، متطرقا الى الملف الحكومي، ومتمنيا ان تزول الخلافات، كما ذكر بان مؤتمر سيدر أقر 12 مليار ونصف المليار دولار لمساعدة لبنان بمشاريع أساسية اكان للجيش اوقوى الأمن اوالأمن العام وأمن الدولة، وقال: في 'سيدر” هنالك مساعدات كبيرة، العالم يريد مساعدتنا، فيجب علينا كلبنانيين ان نساعد أنفسنا.”



الرئيس الحريري شكر الامارات والسعودية على ما تقومان به في الكثير من المناطق اللبنانية التي تحتاج الى انماء.



السفير الاماراتي، أكد انه في الشهر المقبل سنكون في البقاع وعكار لنفتتح مشاريع كما افتتحنا اليوم مشاريع في اقليم الخروب.



من ناحيته، شكر الخطيب الامارات على المشاريع التي تفتتحها، مؤكدا ان الرئيس الحريري قادر بحكمته على تجاوز كل الصعاب لتشكيل الحكومة العتيدة. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر