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السبت في ١٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:59 م
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جنبلاط التقى السفير الروسي
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١٥ ايلول ٢٠١٨
إستقبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو مساء اليوم، السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
وحضر الإجتماع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور والقيادي في "التقدمي" الدكتور حليم أبو فخر الدين.
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