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القوات اللبنانية كرمت شهداءها في داربعشتار
 
 
 
 
 
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١٥ ايلول ٢٠١٨
 
نظم مركز "القوات اللبنانية" في داربعشتار- الكورة، يوما تكريميا للشهداء، في حضور وفد مؤلف من رئيس جهار الأسرى والمصابين في "القوات" جورج العلم، ومنسق قضاء الكورة في "القوات" رشاد نقولا، ورئيس مركز داربعشتار الياس الصراف، رئيس البلدية اسحق عبود، المختار وليم عقل، وأهالي الشهداء، حيث قاموا بوضع الاكاليل تحت تمثال الشهيد الياس حنا الشالوحي عند مقبرة داربعشتار.

بعد ذلك، انتقل الجميع إلى سيدة ايليج في ميفوق ووضعوا الاكاليل على مقابر الشهداء، وقد قدم رئيس المركز الياس الصراف دروعا تكريمية لعائلات الشهداء، واكد في كلمة انهم "قدموا التضحيات في سبيل بقاء الوطن لبنان".
 
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