A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد للكلام المعيب وغير الصحيح الذي صدر عن المعلق السياسي سالم زهران بحق الكويت واميرها.



وقال الرئيس السنيورة ان الكويت دولة عربية لم تتخل يوما عن دورها القومي العربي في الدفاع عن قضايا العرب وفي مقدمها القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني، كما انها لم تبخل يوما في الدفاع عن لبنان والوقوف الى جانبه في كل المناسبات والملمات، وبالتالي فان التهجم على الكويت والإساءة لأميرها من لبنان وعبر وسائل اعلام لبنانية حزبية سبق لهذا الحزب صاحب المحطة التلفزيونية التي تمت عبرها المقابلة ان تامر على الكويت وامنها.



ان هذا التصرف خطير جدا لأنه يهدد المصالح اللبنانية ويهدد مصالح العائلات اللبنانية المقيمة والعاملة في الكويت.



ان التهجم على الكويت وامير الكويت الذي له اياد بيضاء على لبنان واللبنانيين في أيام محنتهم عندما كان وزيرا للخارجية وبعد ذلك رئيسا للوزراء والان من موقعه اميرا للكويت امر مرفوض ومستنكر.



ان الأهداف من خلف هذا الكلام وهذه الإساءة للكويت ولدول الخليج العربي من قبل حزب الله ووسائل اعلامه تكشف نوايا هذا الحزب واعماله وتصرفاته المسيئة للبنان واللبنانيين وللعرب.



ان هذه الممارسات المستنكرة هدفها ضرب علاقات لبنان العربية وإبقاء الارتباك مسيطرا على لبنان واللبنانيين والاضرار بمصالحهم.



وختم الرئيس السنيورة كلامه بالقول: كل الشكر للكويت واميرها على كل الدعم الذي سبق ان قدموه للبنان وما يزالون.

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