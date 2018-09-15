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الجسر استقبل وفد قطاع التربية في المستقبل
 
 
 
 
 
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١٥ ايلول ٢٠١٨
 
استقبل النائب سمير الجسر في مكتبه في طرابلس، وفدا من القطاع التربوي في "تيار المستقبل" في طرابلس برئاسة منسق القطاع الدكتور محمد طبشة، وناقش معه امورا تربوية وتعليمية عامة.

وشدد الجسر على أن "القطاع التربوي والتعليمي من أهم القطاعات وخصوصا في لبنان، والاساس ان نوفر تعليما جيدا لابنائنا وان يكون التعليم متوفرا لكل الناس".
 
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