أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي انه "من غير الجائز ان نهدر الوقت وبلدنا يتخبط بازمات عديدة، ونرى بعض الافرقاء غير ابهين، جل همهم تحقيق المواقع والمكاسب".



كلام المرعبي جاء خلال جولة في عكار، شارك خلالها بعدة لقاءات مع مواطنين، كما تم تكريمه في دارة ال طالب في ببنين بحضور شخصيات محلية.



ولفت المرعبي الى ان "اوضاع البلد لم تعد تحتمل مزيدا من المماطلة وقذف الكرة من مكان الى اخر"، واضاف: "ان الرئيس سعد الحريري قام ويقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات، ولكن على الافرقاء ان يضحوا كما ضحى لانقاذ البلد، والمواطنون ينتظرون بعد الانتخابات النيابية وفي العام الثاني للعهد، حكومة العهد الاولى التي يجب ان تأتي قوية متماسكة لمواجهة كل الاستحقاقات الداهمة".



وختم: "لماذا هذا الامعان في التعطيل والتعقيد ولمصلحة من الاستمرار بتهميش البلد؟"