الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار سليمان: للعودة إلى الأصول في تشكيل الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال جرياً على عادتها كل سبت استقبلت منسقية عكار في "تيار المستقبل" مراجعات المواطنين من أبناء ، عمل النائب محمد سليمان والمنسق العام خالد طه وأعضاء من مكتب ومجلس المنسقية، على استقبال الوفود والإجابة على مطالبهم .



صرّح عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد سليمان بعد اللقاء فقال: نأسف أنه وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، فإن هذا التشكيل وضع في بزار العراقيل بسبب إصرار البعض على قضم حقوق الآخرين دون مراعاة للأساليب والأعراف المتبعة في تشكيل الحكومات، وإننا نرى أن لا حل إلا بملاقاة الرئيس المكلف إلى منتصف الطريق والتعاون معه للخروج بحكومة جديدة تنتظرها البلاد.



كما نوّه في موضوع المحكمة الدولية بموقف الرئيس الحريري الذي عادت وأكدت عليه "كتلة المستقبل" لاحقاً في بيانها بعد اجتماعها الأخير، "والذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، من دون التخلّي عن تحقيق مبدأ العدالة الذي بدونه لن تستقيم الحياة السياسية في البلاد".



واعتبر سليمان "أن تشكيل الحكومة هو مقدّمة لتنفيذ سلسلة المشاريع الإنمائية التي تحتاجها البلاد، خصوصًا في المناطق النائية كعكار التي تنتظر افتتاح مطار القليعات والجامعة اللبنانية وغيرها من المشاريع الحيوية الهامة التي تضعها على السكة التنموية الصحيحة".



وختم "ما يحصل من تعطيل يفوّت الفرص على البلد على جميع المستويات ، والمطلوب اليوم وضع مصلحة لبنان في الأولوية كمقدمة لحل كل الأزمات التي تعصف بالبلد وفي مقدمها موضوع تشكيل الحكومة".



طه

من جهته أكد المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في عكار خالد طه "أننا جميعاً في "تيار المستقبل"، نعمل بتوجيهات الرئيس الحريري ومنسقية عكار هي بيت العكاريين وبيت كل محب للرئيس الحريري ونهجه وسنبقى على هذا الطريق على الدوام، نقف إلى جانب الناس ونعمل جاهدين على تلبية مطالبهم". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر