A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشار رئيس 'حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض الى انه” في ظل قلق متنامي من إستئخار مقصود في إطلاق التشكيلة الحكومية، تتراكم الأزمات التي تثقل كاهل المكلف اللبناني ولعل السبب الرئيسي لهذه العرقلة، طمع لا محدود وجوع مزمن للسلطة أصحابه يسعون لابتلاع كل شيء، وعندما يشبعون وهم لن يشبعوا يتركون لسواهم ما تبقى وتيسر على موائد الحقائب والوزارات”.



وقال محفوض عبر حسابه على 'تويتر”: 'صحيح عقارات لاسا وسواها ملكيتها تعود الى الكنيسة المارونية، وطبيعي أن تحميها بكركي بكل قوتها لكن في المقابل على الموارنة ان يحموا تاريخهم وتراثهم وعراقة ثقافتهم ووجودهم، وبالتالي ليست مسؤولية الكنيسة وحدها إنما واجب على الرعية قبل الراعي والتفريط أو التساهل يعني تنازل عن الحق”.

وتابع 'لغة التطاول والشتائم على الرئيس الشهيد بشير الجميل يستحضرونها كل سنة وفي ذكراه من قبل جماعات كافرة، بعيدة كل البعد عن تعاليم وثقافة الحضارات الإنسانية وهؤلاء ينتمون لحركات ومنظمات أشبه بالبِدَعْ، هواياتهم الرقص على القبور لكن فاتهم أن الأنسنة تقتضي باحترام كل شهيد ولو اختلفنا معه.” لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر