A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال راى النائب سامي فتفت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال الرئيس عون يمكنه المساعدة بحلحلة العقدة المسيحية والعقدة الدرزية لتشكيل الحكومة، مشيرا الى ان حل العقدة المسيحية يبقى بين الرئيس عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع.





ولفت فتفت الى ان بامكان الرئيس عون التنازل عن وزارة الدفاع للقوات اللبنانية فالحل المنطقي يكون بتقاسم الوزارتين السياديتين بين القوات والتيار الوطني الحر، وقال: "لا اعتقد ان حزب الله لديه اي مشكلة في إعطاء وزارة الدفاع للقوات."





وشدد على ان "تيار المستقبل يمثل الطائفة السنية ولا يمكنه التخلي عن حقيبة الداخلية فتيار المستقبل ضحى كثيراً إن كان بقانون الانتخابات أو بغير ملفات ولن يتنازل اكثر !"





وعن العقدة الدرزية، قال فتفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI: "بكل محبة ننصح الوزير جبران باسيل بترك العقدة الدرزية فالحل الوحيد أن يحصل النائب وليد جنبلاط على ثلاث وزارات. "





وأضاف: "انا مقتنع أن التيار الوطني الحر يرى أن لديه وجود درزي وهم يتمترسون وراء المير طلال لفرض هذا الواقع وفتح معركة رئاسة الجمهورية عبر الهجوم على جنبلاط."





وأكد ان "المستقبل" ووليد جنبلاط بمكان واحد بالسياسة وبكل شيء .





وأعلن ان العهد اي كل سياسي مشارك اليوم سيتحمل عدم تطبيق مؤتمر سيدر والذي يفرض علينا تسمية وزراء خبراء بالملفات المطروحة بوزاراتهم لا أشخاص غير أكفاء .





وعن المحكمة الدولية، راى فتفت ان "علينا انتظار حكم المحكمة لمعرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومواطنين، وسنأخذ حقنا بالقانون لا بالسلاح" . المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر