الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار أبي اللمع: التفرد في الحكم خاطئ واقصاء 'القوات” لن يحصل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي ابي اللمع أن عودة اللاجئين الفلسطنيين موضوع دقيق وحساس، لافتًا الى ان حق العودة لا رجوع عنه اذ لا نستطيع تحمل توطينهم في لبنان، وأضاف: 'نحن موجودون امام أمر واقع ما يدفع البعض الى التفكير بأن التطبيع أصبح سيد الموقف اما نحن فنصر على أن هذا الموضوع خطير ومرفوض”.



وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال ابي اللمع عبر إذاعة 'لبنان الحر”: 'ما ستصل إليه المحكمة سيحكم مسار الأمور لأن التلميح الحاصل خطير وسيكون له حتمًا إنعكاسات على الوضع اللبناني”.



وحول التشكيل الحكومي، اعتبر ان مفهوم مقاربة التشكيل خاطئ بمكان ما اذ لا احد يستطيع ان يحكم البلد لوحده لأن التفرد في الحكم تفكير خاطئ وأحادي الجانب، وقال: 'القوات اللبنانية” مدت يدها لملاقاة الآخر ولكن هذا الآخر الذي ابرمنا معه اتفاقات لم يحترمها”، مضيفًا: 'لن نتنازل عن 5 وزراء ولا نستطيع المضي بالمسار الإنحداري الذي يطالب به البعض فنحن قدمنا تنازلات وقبلنا بـ4 وزراء من دون حقيبة سياية ولكن هذا الطرح رُفض ايضًا وبالتالي لا نستطيع التنازل أكثر”، مؤكدًا ان اخراج 'القوات” وإقصاءها لن يحصلا

وعن التهرب من الضريبة الدخل، قال ابي اللمع: 'الضريبة ضرورة لتسيير امور الحقل العام فأحد أسباب التهرب الضريبي هو إعتبار أن الدولة لا تصرف أموالها بشكل صحيح وهذا المنطق يجب ألا يكون سائدًا”، داعيًا الى اصلاح الوضع لا التنكر له رغم كل الشوائب والتجاوزات وأشار إلى أن إرتفاع أسعار الضرائب دفع أحيانًا إلى التهرب الضريبي.



وفي موضوع الكهرباء، رأى ابي اللمع ان نسبة الأموال التي تغطي عجز الكهرباء هي أكثر من نصف الموازنة لافتًا إلى أن مقاربة الموضوع يجب أن تكون واضحة وجدية اكثر لأننا لا نستطيع ان نبقي هذا القطاع معلقًا كما هي الحال اليوم. المصدر : صوت لبنان 93.3 لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر