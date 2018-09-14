غرد النائب السابق وليد جنبلاط قائلاً: في السياسة خصومات حادة وقاسية احياناً وصداقات منها مرحلية ومنها ثابتة. لكن ايا كانت الظروف ونتيجة الوضع اللبناني الطائفي والسياسي المعقد و غياب الشعور الوطني الجامع فإنه من غير المقبول الشماتة باغتيال ايا كان والى اية جهة سياسية انتمى.



في السياسة خصومات حادة وقاسيةاحياناً وصداقات منها مرحلية ومنها ثابتة .لكن ايا كانت الظروف ونتيجة الوضع اللبناني الطائفي والسياسي المعقد و غياب الشعور الوطني الجامع فإنه من غير المقبول الشماتة باغتيال ايا كان والى اية جهة سياسية انتمى. pic.twitter.com/XzEifSMKeS — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 14, 2018



