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جنبلاط: من غير المقبول الشماتة باغتيال ايا كان
 
 
 
 
 
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١٤ ايلول ٢٠١٨
 
غرد النائب السابق وليد جنبلاط قائلاً: في السياسة خصومات حادة وقاسية احياناً وصداقات منها مرحلية ومنها ثابتة. لكن ايا كانت الظروف ونتيجة الوضع اللبناني الطائفي والسياسي المعقد و غياب الشعور الوطني الجامع فإنه من غير المقبول الشماتة باغتيال ايا كان والى اية جهة سياسية انتمى.
 
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