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"سيلفي" تجمع الحريري والسنيورة والبخاري والشامسي
 
 
 
 
 
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١٤ ايلول ٢٠١٨
 
إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سيلفي" جمعت الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة بالسفيرين السعودي وليد البخاري والاماراتي حمد الشامسي، وذلك أثناء عشاء تكريمي على شرف الشامسي في منزل سمير الخطيب في مزبود.
 
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