الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الشامسي والحريري جالا في الاقليم لتفقد المشاريع الانمائية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تفقد سفير الامارات العربيه المتحده الدكتور حمد الشامسي سلسة من المشاريع الإنمائية في منطقة اقليم الخروب، وذلك خلال جولة قام بها في المنطقة رافقه فيها امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، لمدير العام لشركة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، منسق جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، واعضاء مكتب ومجلس المنسقية.



مزبود



وكان استهل السفير الشامسي جولته بزيارة الى بلدة مزبود، حيث كان في استقباله في ساحة البلدة رئيس البلدية فادي شحادة واعضاء المجلس البلدي ولجنة وقف مسجد مزبود وقاضي الشرع الشيخ مصطفى شحادة وامام ابمسجد الشيخ غالب شحادة وفعاليات واهالي البلدة.



وادى السفير الشامسي صلاة الجمعة في مسجد مزبود، ثم تفقد مسجد مزبود القديم الذي يعود بناؤه الى العام ١٨٣٠، مبديا اعجابه بالتراث الاسلامي والتاريخي للمسجد، واعلن عن ارتياحه وسعادته لوجوده في اقليم الخروب.



البرجين



ثم انتقل السفير الشامسي الى بلدة البرجين حيث اقام له المهندس محمد فؤاد ياسين في دارته في البرجين مأدبة غداء تكريمية على شرفه، في حضور ممثل رئيس الحكومة سعد الحريري الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري، النائب بلال عبد الله، الوزير السابق جوزيف الهاشم، اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام بوزارة المهجرين احمد محمود، المدير العام لشركة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، الامين العام المساعد بسام عبد الملك، المنسق العام لتيار المستقبل في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، وكيل داخليه الحزب الاشتراكي سليم السيد، رئيسي اتحادي بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار والجنوبي جورج مخول، رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات.



بداية رحب المهندس ياسين بالسفير الشامسي والحضور، ثم القى الشامسي كلمة اعرب فيها عن سروره في بلدة البرجين ومنطقة اقليم الخروب وبلده الثاني لبنان، وقال: بعيدا عن السياسة والدبلوماسية، ان المشاريع يتم تنسيقها مع رئيس الحكومة سعد الحريري، فهو يمثل لبنان والشرعية ومؤسسات الدولة افضل تمثيل، لدولة مثل لبنان فيها ١٨ طائفة، وان تمثيل الرئيس الحريري امام دول العالم هو افضل تمثيل وهو يعتبر الرجل المناسب في المكان المناسب، آملا ان تشكل الحكومة في القريب العاجل لتعطي للبنان الشرعية والمصداقية امام دول العالم، وان شاء الله يكون خيرها للاقتصاد وللمجتمع بأكمله.



ولفت الى أن الامارات من خلال مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد لديها عدة مشاريع في اماكن متفرقة من لبنان، من الجنوب الى الشمال الى البقاع وبيروت، منوها بدور وجهود المهندسين سمير الخطيب ومحمد ياسين اللذين يعرفان توجهنا بالنسبة للمساعدات، وقال: نحن دولة حصلت على المركز الاول للسنة الخامسة بين دول العالم، مؤكدا أن الامارات لا تفرق بين دولة واخرى، لاقتا الى أن محبته للبنان تدفعه لجلب قدر كبير من المساعدات لهذا البلد، موضحا أن الامارات ستفتتح عددا من المشاريع في عدد من المناطق اللبنانية.



أضاف:ما يهمنا البوم هو أن رسالتنا واضحة، رسالة محبة وتسامح، رسالة اشقاء، وما نقوم به في لبنان من منطلق واجب وطني واخلاقي، مشددا على أن كل المشاريع يتم تنسيقها مع الرئيس الحريري والحكومة اللبنانية، شاكرا اهالي أقليم الخروب واليرجين وعائلة للمهندس ياسين للحفاوة التي استقبل بها.



وبعد الغداء انتقل الشامسي والحضور الى موقع تشييد القصر البلدي حيث وضع حجر الاساس للقصر البلدي الذي حمل عنوان "مبنى الامارات عام زايد ٢٠١٨، بلدية البرجين والمريجات، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد ال النهيان للاعمال الانسانية".



والقى رئيس بلدية البرجين عدنان بو عرم شكر فيها الرئيس سعد الحريري ومؤسسة خليفة بن زايد ال النهيان للاعمال الانسانية ودولة الامارات والسفير الشامسي على لفتتهم في بناء هذا القصر البلدي، مؤكدا أن وضع حجر الاساس الماين يبني علاقة متينة بين الاخ واخيه.



وبعد ازاحة الستار عن لوحة حجر الاساس، قدم رئيس البلدية درعا تكريمية لرئيس الحكومة سعد الحريري تسلمه ممثله احمد الحريري، ودرعا ثانية للسفير الشامسي، ودرعا ثالثة لمؤسسة خليفة بن زايد تسلمه ايضا السفير الشامسي.



المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر