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كبارة للحريري: لن أهدأ حتى صدور العفو العام
 
 
 
 
 
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١٤ ايلول ٢٠١٨
 
بحث وزير العمل محمد كبارة في ملف العفو العام مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي التقاه اليوم. وأكد الحريري لكبارة، وفق بيان لمكتب الأخير، "اهتمامه الشديد بهذا الملف، وهو يتابعه من أجل وضع صيغة نهائية لقانون العفو تؤدي الى حل هذه القضية التي تعني مدينة طرابلس اكثر من غيرها من المناطق، بسبب الأحداث التي حصلت فيها على مدى سنوات، ولأنه حريص على رفع الظلم عن اللبنانيين، وسيكون ملف العفو العام من الأولويات بعد تشكيل الحكومة".

وأكد كبارة أنه سيتابع الملف مع الحريري، وصولا الى انجازه، مشددا على أنه لن يهدأ ولن يتوقف عن ملاحقة هذه القضية "حتى صدور عفو عام يشمل الموقوفين الاسلاميين وكذلك الذين شاركوا في احداث طرابلس والذين تتم ملاحقتهم بموجب وثائق اتصال".

ونوه كبارة بمتابعة الحريري للقضية، والاهتمام الخاص بشؤون طرابلس وأبنائها.
 
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