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الجمعة في ١٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:52 م
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الحواط في ذكرى إغتيال بشير الجميل: نجدد العهد بالعمل لاقامة الجمهورية القوية
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١٤ ايلول ٢٠١٨
غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا:" في الذكرى ال36 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل نجدد الايمان والعهد بالعمل لاقامة الجمهورية القوية القادرة والعادلة لجميع أبنائها".
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