غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا:" في الذكرى ال36 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل نجدد الايمان والعهد بالعمل لاقامة الجمهورية القوية القادرة والعادلة لجميع أبنائها".



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