الجمعة في ١٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:52 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحواط في ذكرى إغتيال بشير الجميل: نجدد العهد بالعمل لاقامة الجمهورية القوية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٤ ايلول ٢٠١٨
 
غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا:" في الذكرى ال36 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل نجدد الايمان والعهد بالعمل لاقامة الجمهورية القوية القادرة والعادلة لجميع أبنائها".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٤ ايلول ٢٠١٨ - سليمان بذكرى بشير الجميل: بشر القاتل بالسجن ولو بعد حين »
١٤ ايلول ٢٠١٨ - جمالي نوهت بإقرار القوانين المتعلقة بالنفايات الصلبة »
١٤ ايلول ٢٠١٨ - السنيورة: لمست دعماً من البابا للحفاظ على القدس عاصمة »
١٤ ايلول ٢٠١٨ - هذا ما قاله جعجع لبشير في ذكرى اغتياله »
١٤ ايلول ٢٠١٨ - مجدلاني: لتزخيم الجهود من أجل إقرار مشروع البطاقة »
١٤ ايلول ٢٠١٨ - جنبلاط: رحمة الله على رشيد طه »
١٤ ايلول ٢٠١٨ - عراجي: الحريري يحاول تقديم صيغة حكومية في أسرع وقت »
١٤ ايلول ٢٠١٨ - محفوض بذكرى بشير الجميل: كم نحن بحاجة لقادة ورؤساء من »