نوهت عضو "كتلة المستقبل" النائب ديما جمالي في تصريح، بـ "إقرار اللجان النيابية المشتركة القوانين التي تشكل جزءا من الاصلاحات التي تم التزامها في ورقة مؤتمر "سيدر"، وخصوصا تلك المتعلقة بمشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة".



وأشارت جمالي الى أن "هذه القوانين تساعد لبنان على تخطي الأزمة الاقتصادية التي يعيشها وتعزز الثقة الدولية به لجذب الاستثمارات"، مشيدة "بالجهود الجبارة التي بذلها الرئيس المكلف سعد الحريري في المؤتمر المذكور الذي هدف الى تعزيز شراكة لبنان مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والنمو"، آملة في أن "تتبع هذه الخطوة خطوات اصلاحية لاحقة تثبت مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي".